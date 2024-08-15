Alanya Belediyesi ve bir hayırsever iş birliğiyle yaşlı kadına konteyner ev yapıldı

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Alanya Belediyesi ve bir hayırsever iş birliğiyle, Türktaş Mahallesi'nde barakada zor şartlarda yaşamını sürdüren yaşlı kadına konteyner ev yapıldı.

Türktaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Gürbüz'ün talebi doğrultusunda, yıkılmak üzere olan barakada zor şartlarda yaşayan Mümine Tülü'ye Alanya Belediyesi yardım eli uzattı. Mahalleye giden Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir hayırsever iş birliğiyle yapılan konteyner evi, yaşlı kadının bahçesine monte ederek yerleştirdi ve anahtarı teslim edildi. Ayrıca evin bakımsız yolu da Alanya Belediyesi tarafından kısa süre içerisinde yapılarak, ulaşım kolaylığı sağlanacak.

"Bir dediğimizi iki etmedi"

Konteyner ev talebini kısa sürede yanıtlayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e teşekkür eden Mahalle Muhtarı Mustafa Gürbüz, "Mahallemizde yaşayan Mümine Teyzemiz için bir konteyner eve ihtiyacımız vardı. Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik'e durumu bildirdik. Sağ olsun bir dediğimizi iki etmedi. Barakada oturan teyzemiz çok zor durumdaydı. Tüm ekipten Allah razı olsun, konteyneri getirdiler, kurdular. Eşyaları ve evin önüne yapılacak beton yolu Mümine Teyzemize teslim edeceğiz. Bu, Türktaş Mahallemizde bir ilk oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA