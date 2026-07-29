Alanya Belediyesi ve hayırsever desteğiyle ihtiyaç sahibi aileye konteyner ev - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya Belediyesi ve hayırsever desteğiyle ihtiyaç sahibi aileye konteyner ev

Alanya Belediyesi ve hayırsever desteğiyle ihtiyaç sahibi aileye konteyner ev
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, hayırsever Eczacı Onur Şimşek’in katkılarıyla Taşbaşı Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuklu Metin ailesine konteyner ev teslim edildi.

Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, hayırsever Eczacı Onur Şimşek'in katkılarıyla Taşbaşı Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuklu Metin ailesine konteyner ev teslim edildi.

Alanya Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor. Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün destekleri ve hayırsever Eczacı Onur Şimşek'in katkılarıyla Taşbaşı Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuklu Metin ailesi için hazırlanan konteyner ev teslim edildi. Ev tesliminde Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, Taşbaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Erat, hayırsever Eczacı Onur Şimşek ile mahalle sakinleri yer aldı.

Hayırsever Şimşek: "Olan olmayana verecek"

Hayırsever Eczacı Onur Şimşek, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Şükürler olsun, böyle anlamlı bir çalışmada yeniden bir araya geldik. 'Olan olmayana verecek' anlayışıyla çıktığımız bu yolda elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelerimizi sevindirmeye çalışıyoruz. Başta Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik olmak üzere başkan yardımcılarımıza ve emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu ise Alanya Belediyesi'nin sosyal yardımlarına aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşımıza konteyner ev teslimini gerçekleştirdik. Bu anlamlı desteği sağlayan hayırseverimiz Eczacı Onur Şimşek'e teşekkür ediyoruz. Belediyemiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek" diye konuştu.

Taşbaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Erat da desteklerinden dolayı Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile hayırsever Onur Şimşek'e teşekkür ederek, "Başkanımız Osman Tarık Özçelik'in öncülüğünde mahallemize konteyner ev kazandırıldı. Onur Şimşek'ten Allah razı olsun. Bu çocuklar gülebiliyorsa biz de gülebiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya Belediyesi ve hayırsever desteğiyle ihtiyaç sahibi aileye konteyner ev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi
Sıcaktan kavrulanlar dikkat Tarih verildi, hava soğuyor Sıcaktan kavrulanlar dikkat! Tarih verildi, hava soğuyor
Amasya’da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Amasya'da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı
SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere müjde Yüzde 30’a varan indirim avantajı SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret

13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu, Washington’da Protesto Edildi
Netanyahu, Washington'da Protesto Edildi
11:45
Muğla’da orman yangını Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 13:33:39. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya Belediyesi ve hayırsever desteğiyle ihtiyaç sahibi aileye konteyner ev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.