Alanya\'da 15 Temmuz şehitleri dualar ile anıldı

Alanya'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılında şehitler dualar ile anıldı. Atatürk Anıtı önünde yüzlerce vatandaş şehitler için semaya ellerini açtı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Alanya'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programa yüzlerce vatandaş katılırken, Şelale Meydanı'ndan Atatürk Anıtı'na yürüyüş gerçekleştirildi. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile protokol üyelerinin de katıldığı yürüyüşün ardından meydanda anma programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayan ve ardından Kur'an tilaveti ile devam eden programda konuşan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, "15 Temmuz'da ortaya çıkan tablo sadece 15 Temmuz 2016 bir avuç askerin planlamış olduğu Fethullahçı terör örgütü mensuplarının çok kısa sürede planlamış olduğu bir darbe girişimi değildi. Yaklaşık 50 yıllık bir örgütlenme ilmek ilmek dokudukları bu devletin bu milletin imkanlarından faydalanarak elde ettikleri imkanları 50 yıl boyunca hesaplayarak, ölçerek, biçerek bu millete karşı kullandılar" dedi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü İhsan İlhan şehitler için dua etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması yayınlandı. Öte yandan programın ardından ilçede satranç alanında derece alan kişilere protokol üyeleri ödüllerini takdim etti.

15 Temmuz darbe girişimi programına Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'ün yanı sıra, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya Cumhuriyet Başsavcı Vekili İbrahim Ethem Sözen, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar yer aldı. - ANTALYA