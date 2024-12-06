Alanya'da 18 Yıllık Yol Sorunu Çözüldü - Son Dakika
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Alanya'da 18 Yıllık Yol Sorunu Çözüldü

Alanya\'da 18 Yıllık Yol Sorunu Çözüldü

Alanya'nın Taşbaşı Mahallesi'nde, vatandaşların 18 yıllık yol talepleri Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in talimatıyla gerçekleşti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 20 haneye ulaşımı sağlayacak yeni yollar açmak için çalışmalara başladı ve ilk etap tamamlandı.

06.12.2024 14:56  Güncelleme: 14:59
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Alanya'nın Taşbaşı Mahallesi'ndeki vatandaşların evlerine ulaşabilmek için 18 yıldır dilekçe ve çeşitli başvurularla dile getirdikleri yol istekleri, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in talimatıyla son buldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 20 haneye ulaşımı sağlayacak yeni yollarla ilgili çalışmalarda son aşamaya geldi.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak, Taşbaşı Mahallesi'nde 20 haneye ulaşımı sağlayacak olan yeni yollar açmak için çalışmalara başladılar. 2 etap halinde gerçekleştirilen çalışmaların ilk etabında son aşamaya gelindi. Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, çalışmaları yerinde takip ederek, mahalledeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Taşbaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Erat, "Biz 40 haneli bir köyde yaşıyoruz ancak 20 hanemizin yolu yoktu. Allah razı olsun Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik'e söyledik ve hemen burayı yapalım dedi. Birinci etap olarak 8 evin yolu açılmış oldu. İnşallah diğer evlerin yolu içinde, ikinci etap çalışması gerçekleştirilecek. 2006 yılından beri dilekçe veriyorduk ama yapılmıyordu. Patika yollarımız vardı ve insanlar artık köyü terk etmeye başlamıştı. İnsanların yaşadığı bu zorluğu Osman Başkanımız bitirdi" dedi.

"Dertlerimiz son buldu"

Evinin yolu açılan mahalle sakini Mehmet Metin, daha önceki dönemlerde çok zorluk çektiklerini belirterek, "Allah razı olsun Osman Başkanımızdan, Murat Levent Koçak ve Nazmi Zavlak Başkanlarımızdan. Bu yol için 20 senedir uğraşıyoruz ama bir türlü yaptıramadık. Bugün yapalım, yarın yapalım dediler, daha hala yapacaklar. 'Kazma geçmez, buranın altı taş olmaz' dediler ama Başkanımız hemen yapalım dedi ve yaptırdı. Burada 20 ev var ve hepimiz kurtulduk. Sırtımızda kum, taş ve odun çekerdik. Evimize tüpümüzü bile sırtımızda götürürdük. Yapmadığımız rezillik kalmadı. Ben 81 yaşındayım ve bu yaşa kadar hamallık yaptım. Şimdi dertlerimiz son buldu" şeklinde konuştu.

"Artık evimizin önüne kadar gelebileceğiz"

Bir başka mahalle sakini olan Hayriye Metin ise "2006 yılından beri uğraştığımız yollarımız açıldı, Allah razı olsun. 2 katlı bir evimiz var. Malzemesini hep sırtımızda taşıdık. Arabayla, motorla gelip yarım saat evimize yürüyorduk artık evimizin önüne kadar gelebileceğiz. Çok şükür yolumuza kavuştuk" diye konuştu.

Bölgede yapılan çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, "Bugün kırsal mahallelerimizden Taşbaşı'ndayız. Mahalle muhtarımızın girişimleri, Osman Tarık Özçelik Başkanımızın talimatıyla, mahalle sakinlerinin 2006 yılında ilk dilekçesini İl Özel İdaresini vermiş oldukları, daha sonra pek çok kuruma defalarca başvuru yapmış olmalarına rağmen yapılmayan yollarla ilgili çalışmamız devam ediyor. 20 yıla yakın süredir yapılmayan yollar nedeniyle mahalle sakinleri çok güçlükler çekmişler. Bu çalışmalarda ilk etabın sonuna geldik ve ikinci etap çalışmalarımızda bir hafta içinde tamamlanacak. Toplam 20 hanemiz yollarına kavuşmuş olacak. Osman Tarık Özçelik Başkanımız, gittiğimiz mahallelerde engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza öncelik vererek mahallenin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi talimatını verdi. Burada da çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz " dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da 18 Yıllık Yol Sorunu Çözüldü - Son Dakika

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