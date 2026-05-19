Alanya'da fener alayı ve Ceza konseriyle 19 Mayıs kutlaması

19.05.2026 23:16  Güncelleme: 23:28
Antalya'nın Alanya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, fener alayı yürüyüşü ve ünlü rapçi Ceza'nın konseriyle kutlandı. Binlerce vatandaş Türk bayrakları ve meşalelerle coşku dolu anlar yaşadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, fener alayı ve Ceza konseriyle devam etti.

Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ve fener alayı yürüyüşü, saat 20.00'de Atatürk Anıtı önünde başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar, marşlar eşliğinde coşkulu anlar yaşadı. Yürüyüş, eski Alanya Belediyesi arkasında sona erdi. Fener alayının ardından sahneye çıkan sanatçı Ceza, sevilen şarkılarını Alanyalılar için seslendirdi. Binlerce kişi konser alanını doldururken, vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Ailesi ve çocukları ile birlikte fener alayına katılan Bilal Yalabık, "Coşkuluyuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği bu bayrama çocuklarımı yetiştirerek o yolda yürümesini istiyorum. Bu yüzden buradayız. 'Ne Mutlu Türküm Diyene' diyoruz. Çocuklarımıza aşılamak için yürüyüşe katıldık" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

