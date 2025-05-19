Alanya\'da 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı ve Gökhan Özen Konseri

Antalya'nın Alanya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, gündüz gerçekleştirilen resmi törenlerin ardından akşam fener alayı yürüyüşü ve Gökhan Özen konseriyle devam etti.

Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ve fener alayı yürüyüşü, saat 20.00'de Atatürk Anıtı önünde başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar, marşlar eşliğinde coşkulu anlar yaşadı. Yürüyüş, eski Alanya Belediyesi arkasında sona erdi. Fener alayının ardından sahneye çıkan sanatçı Gökhan Özen, sevilen şarkılarını Alanyalılar için seslendirdi. Binlerce kişi konser alanını doldururken, vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Yürüyüşe Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Tavlı ile yüzlerce vatandaş katıldı. - ANTALYA