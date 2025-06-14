Alanya\'da Denizde Ölü İnek Bulundu

Alanya'da denizde ölü inek bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde denizde ölü bir inek bulundu.

Olay, öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş tekne ile denizde gezinti yaptığı sırada, sahilden çok uzak olmayan bir noktada hareketsiz şekilde duran büyükbaş hayvanı fark etti. Gördüğü manzara karşısında kısa süreli hayrete düşen vatandaş, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi. Denizde sürüklenen ineğin kıyıya çıkarılması için belediyeye ait kepçe kullanıldı. Ekiplerin çalışması sonucu ölü hayvan denizden çıkarılarak götürüldü.