Alanya'da Drift Atan Alkollü Sürücüye 62 Bin Lira Ceza

Alanya'da drift atıp alkollü araç kullanan sürücüye 62 bin lira ceza

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü olarak araç kullanıp drift atan, kırmızı ışık ihlali yapan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan kişiye toplamda 62 bin 768 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de el konuldu.

Olay, bugün gece saatlerinde Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Belediye Binası arkasında bulunan otoparkta drift atan ve tehlikeli manevralarla çevre güvenliğini tehlikeye atan araç, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve ekiplerin yerinde tespitiyle durdurulan araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde ikinci kez alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca şahsın kırmızı ışık ihlali yaptığı ve ekiplerin 'dur' ikazına uymadığı tespit edildi. Sürücüye, drift atmak, dur ikazına uymamak, kırmızı ışıkta geçmek, ikinci kez alkollü araç kullanmak durumlarından toplam 62 bin 768 TL trafik idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine ise 2 yıl 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.