Alanya\'da engelsiz park ve yaşam merkezi "Farkındalık Merkezi" faaliyetlerine başladı

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Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri, "Yaşam Becerileri" projesinde düzenledikleri "Hoşgörü ve Farklılıklara Saygı" etkinliği çerçevesinde Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nin uzman personeli, öğrencilere kendi alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler vererek, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları tanıttı. Ziyarette ayrıca psikolog tarafından "Toplumda Engelli Farkındalığı Eğitimi" verilirken, engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dair öğrencilerin farkındalık kazanmaları sağlandı. Ayrıca ziyaret sırasında öğrenciler, merkezin el sanatları atölyesinde el sanatları öğretmeni eşliğinde çeşitli sanatsal faaliyetleri deneyimleme fırsatı buldu. Özellikle ebru sanatı ve su kabağından abajur yapımına katılan öğrenciler, hem oluşturucu yönlerini keşfetti hem de el becerilerini geliştirdi.

Belediye Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Münir Altıoğlu, merkezin yeni bir misyon üstlendiğini belirterek, "Bugün itibarıyla merkezimize 'Farkındalık Merkezi' fonksiyonunu da ekledik. Kentimizdeki okulları ağırlayıp, hoşgörü ve farkındalık bilincini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle tamamlandı. Merkezimiz toplumda empati ve farkındalık kültürünü geliştirmeye yönelik faaliyetleriyle örnek olmayı sürdürecek" dedi. - ANTALYA