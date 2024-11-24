Alanya'da Fırtına Seraları Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alanya'da Fırtına Seraları Vurdu

Alanya'da etkili sağanak ve fırtına, seralara zarar vererek üreticileri zor durumda bıraktı.

24.11.2024 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, sebze ile meyve seraları vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod ile uyardığı Antalya'nın Alanya ilçesinde bazı yerleşim yerlerinde meydana gelen sağanak ve fırtına seralara zarara neden oldu. Alanya, günlerce yağan yağmura teslim olurken, merkeze bağlı Akdam Mahallesinde seralar fırtına nedeniyle yırtıldı. Serada bulunan sebze ve meyveler zarar gördü. Seralarda domatesler fırtınadan ve aşırı yağıştan etkilendiği için üreticiler sebzeleri kurtarmak için erken hasat ettiler. Fırtınaya teslim olan muz seraları rüzgarın ve yağışın etkisiyle çökerken, kimi yerlerde hasadı olmamış muzlar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar yağıştan ve fırtınadan etkilenen seralarda birbirlerine yardım ederek yaraları birlikte sarıyorlar.

Yaşanan sel ve fırtınadan dolayı zarar gören gören seralar için üreticiler yardım istedi.

Akdam mahallesinde domates üreticisi Ahmet Partilioğlu, "Dün 10.30 gibi başladı 20 dakika içerisinde bir şey kalmadı" diyerek yetkilerden yardım istediğini aktardı. Aynı mahallede babasına yardım etmek için ilçeden gelen Alihan Partilioğlu da "Dün talihsiz bir olay yaşadık, bizim geçim kaynağımız bu seralar, yetkilerden yardım ve yerli üretimi desteklemelerini istiyoruz. Kısacası burada bir tufan oldu" diye konuştu.

Öte yandan, fırtınaya teslim olan Akdam Mahallesinde rüzgarın etkisi ağaçların kırılmasına neden oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, antalya, Ekonomi, Güncel, Alanya, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya'da Fırtına Seraları Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:59 Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi
16:53 6 ilimizde eğitime kar engeli 6 ilimizde eğitime kar engeli
14:33 Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:07 Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 18:09:12. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Fırtına Seraları Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.