Alanya'da Fırtına Seraları Vurdu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, sebze ile meyve seraları vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod ile uyardığı Antalya'nın Alanya ilçesinde bazı yerleşim yerlerinde meydana gelen sağanak ve fırtına seralara zarara neden oldu. Alanya, günlerce yağan yağmura teslim olurken, merkeze bağlı Akdam Mahallesinde seralar fırtına nedeniyle yırtıldı. Serada bulunan sebze ve meyveler zarar gördü. Seralarda domatesler fırtınadan ve aşırı yağıştan etkilendiği için üreticiler sebzeleri kurtarmak için erken hasat ettiler. Fırtınaya teslim olan muz seraları rüzgarın ve yağışın etkisiyle çökerken, kimi yerlerde hasadı olmamış muzlar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar yağıştan ve fırtınadan etkilenen seralarda birbirlerine yardım ederek yaraları birlikte sarıyorlar.

Yaşanan sel ve fırtınadan dolayı zarar gören gören seralar için üreticiler yardım istedi.

Akdam mahallesinde domates üreticisi Ahmet Partilioğlu, "Dün 10.30 gibi başladı 20 dakika içerisinde bir şey kalmadı" diyerek yetkilerden yardım istediğini aktardı. Aynı mahallede babasına yardım etmek için ilçeden gelen Alihan Partilioğlu da "Dün talihsiz bir olay yaşadık, bizim geçim kaynağımız bu seralar, yetkilerden yardım ve yerli üretimi desteklemelerini istiyoruz. Kısacası burada bir tufan oldu" diye konuştu.

Öte yandan, fırtınaya teslim olan Akdam Mahallesinde rüzgarın etkisi ağaçların kırılmasına neden oldu. - ANTALYA