400 kilometrelik iyilik yürüyüşü Alanya'da ihtiyaç sahibi aileye yuva oldu - Son Dakika
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400 kilometrelik iyilik yürüyüşü Alanya'da ihtiyaç sahibi aileye yuva oldu

400 kilometrelik iyilik yürüyüşü Alanya\'da ihtiyaç sahibi aileye yuva oldu
13.07.2026 11:36  Güncelleme: 11:38
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Alanya Belediyesi ve yabancı hayırseverlerin iş birliğiyle düzenlenen 'İyilik İçin Yürü' kampanyası kapsamında, 400 kilometrelik yardım yürüyüşü ile toplanan bağışlar, Kızılcaşehir Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi Saliha Topal ailesine modern bir konteyner ev olarak teslim edildi.

Alanya Belediyesi ile yabancı hayırseverlerin el ele verdiği dayanışma örneği, Kızılcaşehir Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi bir aileye umut oldu. "İyilik İçin Yürü" kampanyası kapsamında atılan 400 kilometrelik adımlar, modern bir konteyner eve dönüştü.

Alanya Kızılcaşehir Mahallesi'nde yaşayan Saliha Topal'ın barınma ihtiyacının belirlenmesi üzerine belediye personeli harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda Alanya'da yaşayan yabancı hayırseverlerin de katkılarıyla hazırlanan konteyner ev, aileye teslim edildi. Anahtar teslim törenine Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Meclis Üyesi Halime Ceylan, Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Doğan, Kızılcaşehir Mahalle Muhtarı Hüseyin Demirer ile projeye destek veren hayırseverler katıldı. Ailenin sevincine ortak olan katılımcılar, dayanışmanın en güzel örneklerinden birine tanıklık etti.

İyilik sınır tanımadı

Alanya'da yaşayan yabancı hayırsever Emma Naiiy, ihtiyaç sahibi aileye destek sağlamak amacıyla "İyilik İçin Yürü" sloganıyla 400 kilometrelik bir yardım yürüyüşü düzenledi. Sosyal medya üzerinden paylaştığı kampanyaya çok sayıda kişi destek verdi. Toplanan bağışlarla hazırlanan konteyner ev, Saliha Topal ve ailesinin yeni yuvası oldu.

Dayanışmanın en güzel örneği

Yeni evinin anahtarını teslim alan Saliha Topal, kendisini yalnız bırakmayan Alanya Belediyesi'ne ve destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Belediyeden yapılan açıklamada ise sosyal dayanışmayı artıran projelerin sürdürüleceği belirtilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverler arasında köprü olmaya devam edileceği vurgulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 400 kilometrelik iyilik yürüyüşü Alanya'da ihtiyaç sahibi aileye yuva oldu - Son Dakika

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