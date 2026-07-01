Alanya'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Alanya'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

Alanya\'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı
01.07.2026 23:25  Güncelleme: 23:31
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Geleneksel yağlı direk yarışmasını 20 yaşındaki Hasan Can Erdem kazandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı. Geleneksel hale gelen yağlı direk yarışmasını 20 yaşındaki Hasan Can Erdem kazandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Alanya Kaymakamlığı'nın Alanya İskelesi'nde düzenlediği programla kutlandı. Vatandaşların iskeleyi dolduğu etminlikte, yüzmeden tabak fırlatmaya, yağlı direkten tekne çekmeye kadar birçok yarışma düzenlendi. Bayramın vazgeçilmez etkinliği olan yağlı direk yarışmasına 60'a yakın sporcu katılırken, ipi göğüsleyip zafere ulaşan 20 yaşındaki Hasan Can Erdem oldu.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin 29 Ekimleri, 23 Nisanları, 19 Mayısları kadar önemli bir bayramdır benim için. Çünkü kapitülasyonlardan kurtulduğumuz günün, tarihin tescilidir. Bunun için ben kendi adıma çok önemli diye değerlendiriyorum. 100. yılı ayrı bir değerli ve biz burada Alanya Belediyesi Liman Başkanlığı ve Kaymakamlıkla beraber biraz daha farklı program yapalım istedik. Arkadaşlarımızla bunu gerçekleştirdik. Akşam saat 21.00'de ayrıca yine tersanenin önünde gece yüzme etkinliği düzenliyoruz. Umuyorum önümüzdeki dönemde nice 120'ler, 130'lar olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet kabiliyeti, kendi kendimizi yönetme kabiliyeti, dünyaya 'Biz cumhuriyetiz' deme kabiliyeti umarım 2'inci yüzyılına da ulaşır" dedi.

Yağlı direk yarışmasını kazanan Hasan Can Erdem ise, "Gururluyum. 100. yıla denk geldiği için geçen sene de alacaktım ama bu sene aldım" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Alanya Kaymakam Vekili ve Gazipaşa Kaymakamı Hasan Uğuz, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Alanya Sahil Güvenlik Komutanı Erdinç Karadeniz, sivil toplum kuruluşları, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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