Alanya'da Kaçak Moloz Dökümüne Karşı Fotokapan ile Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alanya'da Kaçak Moloz Dökümüne Karşı Fotokapan ile Denetim

Alanya'da, fotokapanlar yardımıyla kaçak moloz ve hafriyat döken 6 araç tespit edildi. Alanya Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek için denetimlere devam ediyor.

27.02.2025 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da kaçak moloz ve hafriyat dökümüne fotokapanlı takip

Son bir haftada 6 aracı kaçak moloz ve hafriyat dökerken tespit etti,

Kameralara yakalanan araç sahipleri hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı

ANTALYA - Alanya'da kaçak moloz ve hafriyat döken şahıslar, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin belirli noktalara yerleştirdiği fotokapanlar tarafından tespit edildi.

Alanya Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve doğayı korumak amacıyla kaçak moloz ile hafriyat dökümlerine karşı denetimlerini sürdürüyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalara yerleştirilen fotokapan kameralar sayesinde son bir haftada 6 aracı kaçak moloz ve hafriyat dökerken tespit etti. Kameralara yakalanan araç sahipleri hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

"Kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz"

Doğa ve çevre durumunun korunması gerektiğinin önemine dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, doğa dostu bir kent oluşturmak için çevreye zarar veren her türlü faaliyete karşı kararlı olduklarını söyledi. Muhtelif yerlere fotokapan kurduklarını ve Zabıta personelinin takip ettiğini kaydeden Başkan Özçelik, "Kaçak moloz ve hafriyat dökümlerine kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Çevremizi korumak hepimizin sorumluluğudur. Denetimlerimiz artarak devam edecek. Vatandaşlarımızı çevremizi koruma konusunda duyarlı davranmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Alanya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya'da Kaçak Moloz Dökümüne Karşı Fotokapan ile Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
17:53 Diyarbakır’da Öcalan’ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
17:30 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
08:15 Kanser tedavisi gören Tanyeli’den müjdeli haber: Taburcu olacağım Kanser tedavisi gören Tanyeli'den müjdeli haber: Taburcu olacağım
07:57 Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü İşte dizinin ekrana geleceği gün Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün
07:47 Türkiye Kupası’nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR’ı dinledi Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi
07:37 Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı
07:14 Kupa maçında görülmemiş olay Hakem maça devam edemedi Kupa maçında görülmemiş olay! Hakem maça devam edemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 19:15:41. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Kaçak Moloz Dökümüne Karşı Fotokapan ile Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.