Alanya'da Kaçak Moloz Dökümüne Karşı Fotokapan ile Denetim

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Alanya'da kaçak moloz ve hafriyat dökümüne fotokapanlı takip

Son bir haftada 6 aracı kaçak moloz ve hafriyat dökerken tespit etti,

Kameralara yakalanan araç sahipleri hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı

ANTALYA - Alanya'da kaçak moloz ve hafriyat döken şahıslar, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin belirli noktalara yerleştirdiği fotokapanlar tarafından tespit edildi.

Alanya Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve doğayı korumak amacıyla kaçak moloz ile hafriyat dökümlerine karşı denetimlerini sürdürüyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalara yerleştirilen fotokapan kameralar sayesinde son bir haftada 6 aracı kaçak moloz ve hafriyat dökerken tespit etti. Kameralara yakalanan araç sahipleri hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

"Kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz"

Doğa ve çevre durumunun korunması gerektiğinin önemine dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, doğa dostu bir kent oluşturmak için çevreye zarar veren her türlü faaliyete karşı kararlı olduklarını söyledi. Muhtelif yerlere fotokapan kurduklarını ve Zabıta personelinin takip ettiğini kaydeden Başkan Özçelik, "Kaçak moloz ve hafriyat dökümlerine kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Çevremizi korumak hepimizin sorumluluğudur. Denetimlerimiz artarak devam edecek. Vatandaşlarımızı çevremizi koruma konusunda duyarlı davranmaya davet ediyorum" dedi.