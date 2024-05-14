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Alanya'da merdiven altı kuru meyve ve pekmez imalathanesine baskın

Yol kenarına dökülen, kokmuş ve bozulmuş kuru incir, kuru kayısı ile dut kurusu tespit edilerek

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptığı incelemede Gümüşgöze Mahallesi'nde merdiven altı kuru meyve ve pekmez imalathanesini mühürledi.

Alanya'da denetimlerini sıklaştıran Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Gümüşgöze Mahallesi'ne giderek, incelemelerde bulundu. Yol kenarına dökülen, kokmuş ve bozulmuş kuru incir, kuru kayısı ile dut kurusu tespit edilerek, ürünlerin H.U.'ya ait olduğu, reçel ve pekmez yapımında kullanıldığı belirlendi. İmalathanede inceleme yapan ekipler, hijyen şartlarının sağlanmadığı, gıda kodeksine uygun olmayan ekipmanlar kullanıldığı ve üretilen ürünlerin uygun olmayan şartlarda depolandığını belirledi.

Üç kamyon ürün imha edildi

Zabıta ekipleri, halk sağlığını ilgilendiren üç kamyon dolusu ürünü teslim alarak, imhasını gerçekleştirdi. Ayrıca söz konusu imalathanenin, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı da tespit edilirken, 200519207 sayılı iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 6. maddesi gereğince mühürlenerek her türlü ticari faaliyetleri durduruldu.

"İnsan sağlığıyla asla oynatmayacağız"

Denetlemeye katılan Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal yaptığı açıklamada, "Gümüşgöze Mahallesi'ne ekiplerimizle birlikte gittiğimizde, üç kamyon dolusu çürümüş incir, kayısı ile dut kurusunu kurtlanmış ve bozulmuş halde bulduk. Ardından ruhsatsız olan ve merdiven altı üretim yapan imalathaneyi tespit ettik. Bozulmuş bol miktarda şişelenmiş ürün, günü geçmiş ürünler belirledik ve imha etmek amacıyla hepsine el koyduk. Ayrıca iş yerini de mühürledik. Şahısların internet üzerinden satış yaptıklarını tespit ettik. Bu durumu da en kısa zamanda engelleyeceğiz. İnsan sağlığıyla asla oynatmayacağız. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.