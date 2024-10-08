Alanya'da Minik Öğrenciler Engelsiz Plaj'da Unutulmaz Bir Gün Geçirdi - Son Dakika
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Alanya'da Minik Öğrenciler Engelsiz Plaj'da Unutulmaz Bir Gün Geçirdi

Alanya\'da Minik Öğrenciler Engelsiz Plaj\'da Unutulmaz Bir Gün Geçirdi

Alanya Belediyesi Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi'nin 3-5 yaş arası öğrencileri, Engelsiz Halk Plajı'nda uçurtma uçurarak ve geleneksel Türk oyunları oynayarak eğlenceli bir gün geçirdi.

08.10.2024 15:26  Güncelleme: 15:31
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Alanya Belediyesi Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi'nin minik öğrencileri, Engelsiz Halk Plajı'nda uçurtma uçurup, eğlenceli oyunlarla unutulmaz bir gün geçirdiler.

Oba Mahallesi'ndeki Alanya Belediyesi Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi'nde 3-4-5 yaşındaki çocuklar için uzman eğitmenler tarafından hazırlanan eğitim süreci devam ediyor. Öğrenciler okul içerisinde yapılan etkinliklerin yanı sıra, okul dışında da hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Geleneksel Türk oyunları oynadılar

Minik öğrenciler, Belediye Engelsiz Halk Plajı'nda güzel bir gün geçirdiler. İlk olarak plajda uçurtma uçuran 91 öğrenci, öğretmenlerinin gözetiminde hazırladıkları uçurtmalarla gökyüzünde renk şöleni oluşturdular. Ardından halat çekme ve mendil kapma gibi geleneksel Türk oyunları oynayıp, eğlenceli bir gün geçirdiler. Plajdaki vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerin de eşlik ettiği etkinlikle, miniklerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da Minik Öğrenciler Engelsiz Plaj'da Unutulmaz Bir Gün Geçirdi - Son Dakika

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