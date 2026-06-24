Alanya Belediyesi mobil kuaför aracı hizmete başladı

Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Mobil Kuaför Aracı hizmet vermeye başladı. Bir kuaförde bulunması gereken her detay düşünülerek tasarlanan araç, kırsal bölgelerdeki vatandaşlara ve okullara ücretsiz hizmet verecek.

Mobil Kuaför Aracı, kırsal mahalleler ve yaylalarda yaşayan vatandaşlara hizmet götürecek. Proje kapsamında öncelikle yaşlı ve engelli bireylerin kuaför hizmetlerine daha kolay ulaşması hedeflenirken, kırsal bölgelerdeki okullarda öğrenim gören çocuklara da ücretsiz hizmet sunulacak. Yayla şenlikleri ve yoğun dönemlerde aynı anda iki kişiye hizmet verebilecek araç, güneş enerjisi sistemi ile kendi elektriğini üretecek şekilde tasarlandı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Can Kamburoğlu ve Haydar Uyar ile Başkan Danışmanları Sadık Dizdaroğlu ve Nazmi Zavlak'la birlikte Mobil Kuaför Aracı'nı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Aracın donanımını ve sunacağı hizmetleri yerinde değerlendiren Başkan Özçelik, projenin kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir sosyal destek hizmeti olacağını ifade etti.

"Amacına hizmet eden bir yatırım yaptık"

Mobil Kuaför Aracı'nın belirlenen program dahilinde Alanya'nın kırsal mahalleleri ve yaylalarını ziyaret ederek hizmet vereceğini belirten Başkan Özçelik, "Yatırımlarımıza devam ederken sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni projelerde üretiyoruz. Mobil Kuaför Aracımız kırsaldaki vatandaşlarımıza hizmet verecek. Yine kırsal okullardaki çocuklarımızın her zaman şehre inip berbere gitme imkanı olmuyor. Muhtarlarımızla ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çalışarak okullarla ilgili bir planlama yapacağız. Alanya Belediyesi'nde bir ilk oldu bu hizmet. Klimasından televizyonuna her detayını düşünerek hayata geçirdik. Amacına hizmet eden bir yatırım yaptığımızı düşünüyoruz" dedi. - ANTALYA