Alanya'da Plaj Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya'da Plaj Yoğunluğu

Alanya\'da Plaj Yoğunluğu
07.07.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da hava sıcaklığı 33 derece, deniz suyu 29 derece; tatilciler Kleopatra Plajı'na akın etti.

Hava sıcaklığının 33 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 29 dereceye ulaştığı Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Özellikle dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda yoğunluk yaşanırken, sahil boyunca renkli görüntüler oluştu.

Yaz aylarının ortalarında sıcak havanın etkisini göstermesiyle tatilciler denizin ve güneşin tadını çıkarmak için plajlara yöneldi. Alanya'nın en gözde turizm noktalarından Kleopatra Plajı'nda bazı turistler Akdeniz'in serin sularına girerek sıcak havadan korunmaya çalışırken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Alanya açıklarında düzenlenen tekne turları da yoğun ilgi gördü. Akdeniz'in berrak sularında geziye çıkan turistler, teknelerin güvertelerinde güneşlenerek manzaranın tadını çıkardı. Mavi yolculuğa çıkan tatilciler zaman zaman denize girerek serinlerken, bol bol fotoğraf çekerek tatillerini ölümsüzleştirdi. Öte yandan sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar ve turistler, cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti. Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda kişi sahillerde vakit geçirirken, işletmelerde de hareketlilik yaşandı.

"Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum"

Tatil için Alanya'yı tercih eden Bahti Kurtay, "Alanya'ya daha önceki senelerde gelmiştim. 2 aya yakındır buradayım. Alanya'yı oldukça beğeniyorum. Kleopatra plajı oldukça ünlü bir yer ondan esinlenerek geldim. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kleopatra, Alanya, Turizm, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya'da Plaj Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta çekirge istilası Şırnak'ta çekirge istilası
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO’ya hazır Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO'ya hazır
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
Battaniyeye sarılı cesedi bulunan kişi kurye çıktı Ölüm nedeni korkunç Battaniyeye sarılı cesedi bulunan kişi kurye çıktı! Ölüm nedeni korkunç
İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi
Gülşen, Umut Akyürek’e 5 milyon liralık tazminat davası açtı Gülşen, Umut Akyürek'e 5 milyon liralık tazminat davası açtı

13:51
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
13:37
NATO Zirvesi başladı Dakika dakika tüm detaylar
NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar
13:20
Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil
Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil
12:59
Kremlin: Ankara’daki NATO Zirvesi’ni yakından takip edeceğiz
Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz
12:53
’Canavar’ yola çıktı Ankara’da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek
'Canavar' yola çıktı! Ankara'da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek
11:58
NATO Zirvesi çok hızlı başladı Türkiye’den 350 milyon dolarlık imza
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 14:04:47. #7.13#
SON DAKİKA: Alanya'da Plaj Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.