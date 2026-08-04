Alanya'da Plajlar Dolu, Sıcak Hava Tatilcileri Çekiyor - Son Dakika
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Alanya'da Plajlar Dolu, Sıcak Hava Tatilcileri Çekiyor

Alanya\'da Plajlar Dolu, Sıcak Hava Tatilcileri Çekiyor
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Alanya'da hava 33, deniz suyu 30 derece. Plajlar yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 33 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 30 dereceye ulaşmasıyla yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı başta olmak üzere ilçe genelindeki plajlarda yoğunluk yaşanırken, sahil şeridinde renkli görüntüler oluştu.

Yaz sezonunun en yoğun günlerinin yaşandığı Alanya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, sabahın erken saatlerinden itibaren plajları doldurdu. Hava sıcaklığının 33 dereceye kadar yükseldiği ilçede nem oranı yüzde 65'lere kadar yükselince turistler Akdeniz'in serin sularına girerken, çok sayıda kişi ise altın sarısı kumsalda güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin en fazla tercih ettiği noktalardan biri olan Kleopatra Plajı'nda şezlonglar büyük ölçüde dolarken, denize girenlerin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Çocuklar sahilde oyun oynarken, aileler ise gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Öte yandan Alanya açıklarında düzenlenen günlük tekne turları da sıcak havayla birlikte yoğun ilgi gördü. Akdeniz'in masmavi sularına açılan gezi teknelerinde tatilciler güneşlenerek eşsiz Alanya manzarasının tadını çıkardı. Sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar ve turistler de güneşli havayı değerlendirerek deniz manzarası eşliğinde vakit geçirdi.

İstanbul'dan Alanya'ya tatile gelen Bahri Kurtay, "Alanya'yı sevdiğim için ikinci kez geliyorum. Kleoptara Plajı'nı oldukça seviyorum. Nem oranı Alanya'da artmış durumda. Bugün nem oranı rüzgar ile birlikte azalmış" dedi.

Kaynak: İHA

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