Alanya'da Sahil Güvenlik ve savaş gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı - Son Dakika
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Alanya'da Sahil Güvenlik ve savaş gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı

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Alanya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı TCSG 92, TCG Bandırma F 502 ve TCG Gediz F 495 savaş gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar gemileri askeri personel eşliğinde gezme fırsatı yakaladı ve gemilerin modernliğini ve güzelliklerini takdir etti.

19.05.2024 15:01
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Alanya'da Sahil Güvenlik ve savaş gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı TCSG 92, TCG Bandırma F 502 ve TCG Gediz F 495 savaş gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar gemileri ziyaret etmek için limana girişinde kuyruk oluşturdu. Gemilere özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar gemileri askeri personel eşliğinde gezme fırsatı yakaladı. Bazı vatandaşların cep telefonlarıyla gemilerin fotoğraflarını çektiği görüldü.

"Şimdiki gemiler daha modern, daha güzel"

Gemileri yakından inceleme fırsatı yakalayan Kıbrıs Gazisi Ali Yılmaz (71), askeri gemilerin modern olduğunu ifade ederek, "Gemiyi ziyaret ettik. Komutanlar bizi güzel ağırladı. Eski gemiciyim ben. Kıbrıs'ta batan TCG Kocatepe gemisindeydim. Şimdiki gemiler daha modern, daha güzel. Harp yetenekleri artmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle gemileri olduğu için teşekkür ediyoruz. Gurur duyduk. Vatana kurtaran bu gemiler. İçindeki askerlerle vatanı bekliyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Alanya'da Sahil Güvenlik ve savaş gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı - Son Dakika
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