Alanya\'da Yangın Riskine Karşı Elektrik Hatları Yakınında Budama Çalışması Yapıldı

Alanya Belediyesi ile Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ortaklığında yangın riskini en aza indirmek adına elektrik iletim hatlarına yakın bölgelerde budama çalışması gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) iş birliğinde kent genelinde yangın riskine karşı önleyici bir çalışma gerçekleştirildi. Özellikle elektrik iletim hatlarına yakın bölgelerde yürütülen çalışmalarla yangın tehlikesinin önüne geçilmesi amaçlandı. Çalışmalar kapsamında enerji hatlarına temas etme riski taşıyan ağaç dalları kontrollü şekilde budandı, elektrik tellerine yakın riskli bitki örtüsü temizlendi. Bu sayede hem enerji iletiminin güvenliği sağlandı hem de yaz aylarında artan orman ve çevre yangını tehlikesine karşı önlem alınmış oldu.

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, benzer risk taşıyan bölgelerde çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. Yetkililer, halkı da yangın riskine karşı duyarlı olmaya ve tehlikeleri ilgili birimlere bildirmeye davet etti. - ANTALYA