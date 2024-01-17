 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alanya'da yaşayan Finlandiyalı vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da yaşayan Finlandiyalı vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Finlandiya vatandaşları, ülkelerinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitmeye başladı. Alanya'daki Finler oy kullanmaya başladı.

Alanya\'da yaşayan Finlandiyalı vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
17.01.2024 - 20:03,  Güncelleme: 21:13
Abone Ol

Alanya'da yaşayan Finlandiyalı vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı seçimi için Alanya'daki Finler oy kullanmaya başladı

"Ankara Büyükelçiliği Başkatibi ve Konsolos Raimo Pahkasalo;

"Beklentimiz burada 100'ün üzerinde oy kullanılması"

Alanya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu;

" Türkiye'de en fazla Finlandiyalı Alanya'da yaşıyor"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Finlandiya vatandaşları, ülkelerinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün itibariyle sandık başına gitmeye başladı.

Finlandiyalı vatandaşlar, Alanya'da bulunan Finlandiya Fahri Konsolosluk bürosunda kurulan sandığın ardından sabah saat 10.00'dan itibaren oy pusulalarını zarfa koyduktan sonra oylarını kullanmaya başladı. 28 Ocak 2024'te yapılacak Finlandiya cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu için 3 gün sürecek oy kullanma işleminde cumhurbaşkanı seçilemezse 2 hafta sonra 2. Tur seçim için yeniden oy kullanılacak. Alanya'daki yaşayan Finlandiyalılar oy kullanma işlemlerinin ilk gününde Ankara Büyükelçiliği Başkatibi ve Konsolos Raimo Pahkasalo, Alanya Finlandiya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu da hazır bulundu. Gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda kazanan çıkmadığı takdirde 2. tur seçim 11 Şubat'ta yapılacak.

"Beklentimiz burada 100'ün üzerinde oy kullanılması"

Finlandiya'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bilgiler veren Ankara Büyükelçiliği Başkatibi ve Konsolos Raimo Pahkasalo, gelecek hafta pazartesi günü oyların Finlandiya'ya gönderileceğini belirtti. Alanya'da 100'ün üzerinde oy kullanma oranı beklediklerini ifade eden Başkatibi ve Konsolos, şöyle konuştu:

"89 ülkede 219 bölgede şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor. Türkiye'de İstanbul, Ankara ve Alanya'da seçimler yapılıyor. Fahri Konsoloslar bu organizasyonda önemli görevler üstleniyorlar. 9 tane cumhurbaşkanı aday adayımız var. Yüzde 50 oranını herhangi bir aday aşamazsa en çok oy alan iki aday seçime tekrar girecek. Finlandiya'daki bütün seçimler güvenilir ve kontrollüdür. Bütün seçimler daha düzenli yapılmaktadır. Online bir sistem yoktur. Önümüzdeki pazartesi günü İstanbul, Ankara ve Alanya'daki oyların tamamını Finlandiya postanesine göndereceğiz. Beklentimiz burada 100'ün üzerinde oy kullanılması. Ancak 3 günlük seçim süreci var, bu sayı daha da artabilir."

"Türkiye'de en fazla Finlandiyalı Alanya'da yaşıyor"

Alanya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu, Alanya'da yaşayan Finlilerin oy kullanmaları için en iyi şekilde hizmet edeceklerine değinerek, Türkiye'de en fazla Finlandiyalı vatandaşın Alanya'da yaşadığına vurgu yaptı. Müftüoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün itibariyle cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemini başlatıyoruz. Alanya'da veya bu bölgede yaşayan Finlandiyalılar 3 gün burada oy kullanacaklar. 9 tane cumhurbaşkanı aday adayı var. 3 gün içinde oy kullanacaklar. Bizler de onlara en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Ankara'dan gelen Baş konsolosla ve Fahri Konsoloslukla birlikte hizmet edeceğiz. 11 yıldır burada oy kullanılıyor. Finlandiya'da 3 ayrı seçim var. Cumhurbaşkanlığı, Parlamento seçimleri ve Belediye seçimleri var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 yılda bir yapılıyor. Diğerleri 4 yılda bir yapılıyor. Yüksek oranda seçim yaşadık. Türkiye'de en fazla Finlandiyalı Alanya'da yaşıyor. 5-6 yıl önce 700 oy oranına ulaşmıştık. Ancak son yıllarda Finlandiya'daki vatandaşların azalması bölgedeki iklim durumuna göre değişiklik gösteriyor. Şu anda 200'ün üzerinde bir oy kullanma oranı bekliyoruz. 2. Tur seçim de 2 hafta sonra burada yapılacak. Finlandiyalıları oy kullanmaya bekliyoruz. Burada onlara her türlü hizmeti veriyoruz. Kahve, çay, Finlandiya çöreğini ikram ediyoruz. Onlar da çok nezih bir atmosferde oylarını kullanıyorlar. Hizmet bizden oylar onlardan."

"Vatandaşlık görevimi yaptım, çok mutluyum"

Alanya Fahri Konsolosluk Bürosunda oy kullanan Fin vatandaşı Anne Elisabeth Lindqvist ise ülkesi için vatandaşlık görevini yaptığını belirterek, "İlk defa Alanya'da oy kullanıyorum. Şu anda 3 aylık bir tatil yapıyorum. Normalde 8 senedir Alanya'ya gidip geliyorum. 8 senedir kendi evimiz vardı burada. Ama şu anda kiradayız. Tekrar ev almayı düşünüyorum. Çünkü Alanya'yı çok seviyorum. Vatandaşlık görevimi yaptım, çok mutluyum. Alanya'da oy kullanabileceğimiz böyle bir yer var" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Finlandiya, Antalya, Alanya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya'da yaşayan Finlandiyalı vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Son Dakika


20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25
TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK

Son Dakika
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 21:12:27. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da yaşayan Finlandiyalı vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement