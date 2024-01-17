Alanya'da yaşayan Finlandiyalı vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı seçimi için Alanya'daki Finler oy kullanmaya başladı

"Ankara Büyükelçiliği Başkatibi ve Konsolos Raimo Pahkasalo;

"Beklentimiz burada 100'ün üzerinde oy kullanılması"

Alanya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu;

" Türkiye'de en fazla Finlandiyalı Alanya'da yaşıyor"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Finlandiya vatandaşları, ülkelerinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün itibariyle sandık başına gitmeye başladı.

Finlandiyalı vatandaşlar, Alanya'da bulunan Finlandiya Fahri Konsolosluk bürosunda kurulan sandığın ardından sabah saat 10.00'dan itibaren oy pusulalarını zarfa koyduktan sonra oylarını kullanmaya başladı. 28 Ocak 2024'te yapılacak Finlandiya cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu için 3 gün sürecek oy kullanma işleminde cumhurbaşkanı seçilemezse 2 hafta sonra 2. Tur seçim için yeniden oy kullanılacak. Alanya'daki yaşayan Finlandiyalılar oy kullanma işlemlerinin ilk gününde Ankara Büyükelçiliği Başkatibi ve Konsolos Raimo Pahkasalo, Alanya Finlandiya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu da hazır bulundu. Gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda kazanan çıkmadığı takdirde 2. tur seçim 11 Şubat'ta yapılacak.

"Beklentimiz burada 100'ün üzerinde oy kullanılması"

Finlandiya'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bilgiler veren Ankara Büyükelçiliği Başkatibi ve Konsolos Raimo Pahkasalo, gelecek hafta pazartesi günü oyların Finlandiya'ya gönderileceğini belirtti. Alanya'da 100'ün üzerinde oy kullanma oranı beklediklerini ifade eden Başkatibi ve Konsolos, şöyle konuştu:

"89 ülkede 219 bölgede şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor. Türkiye'de İstanbul, Ankara ve Alanya'da seçimler yapılıyor. Fahri Konsoloslar bu organizasyonda önemli görevler üstleniyorlar. 9 tane cumhurbaşkanı aday adayımız var. Yüzde 50 oranını herhangi bir aday aşamazsa en çok oy alan iki aday seçime tekrar girecek. Finlandiya'daki bütün seçimler güvenilir ve kontrollüdür. Bütün seçimler daha düzenli yapılmaktadır. Online bir sistem yoktur. Önümüzdeki pazartesi günü İstanbul, Ankara ve Alanya'daki oyların tamamını Finlandiya postanesine göndereceğiz. Beklentimiz burada 100'ün üzerinde oy kullanılması. Ancak 3 günlük seçim süreci var, bu sayı daha da artabilir."

"Türkiye'de en fazla Finlandiyalı Alanya'da yaşıyor"

Alanya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu, Alanya'da yaşayan Finlilerin oy kullanmaları için en iyi şekilde hizmet edeceklerine değinerek, Türkiye'de en fazla Finlandiyalı vatandaşın Alanya'da yaşadığına vurgu yaptı. Müftüoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün itibariyle cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemini başlatıyoruz. Alanya'da veya bu bölgede yaşayan Finlandiyalılar 3 gün burada oy kullanacaklar. 9 tane cumhurbaşkanı aday adayı var. 3 gün içinde oy kullanacaklar. Bizler de onlara en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Ankara'dan gelen Baş konsolosla ve Fahri Konsoloslukla birlikte hizmet edeceğiz. 11 yıldır burada oy kullanılıyor. Finlandiya'da 3 ayrı seçim var. Cumhurbaşkanlığı, Parlamento seçimleri ve Belediye seçimleri var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 yılda bir yapılıyor. Diğerleri 4 yılda bir yapılıyor. Yüksek oranda seçim yaşadık. Türkiye'de en fazla Finlandiyalı Alanya'da yaşıyor. 5-6 yıl önce 700 oy oranına ulaşmıştık. Ancak son yıllarda Finlandiya'daki vatandaşların azalması bölgedeki iklim durumuna göre değişiklik gösteriyor. Şu anda 200'ün üzerinde bir oy kullanma oranı bekliyoruz. 2. Tur seçim de 2 hafta sonra burada yapılacak. Finlandiyalıları oy kullanmaya bekliyoruz. Burada onlara her türlü hizmeti veriyoruz. Kahve, çay, Finlandiya çöreğini ikram ediyoruz. Onlar da çok nezih bir atmosferde oylarını kullanıyorlar. Hizmet bizden oylar onlardan."

"Vatandaşlık görevimi yaptım, çok mutluyum"

Alanya Fahri Konsolosluk Bürosunda oy kullanan Fin vatandaşı Anne Elisabeth Lindqvist ise ülkesi için vatandaşlık görevini yaptığını belirterek, "İlk defa Alanya'da oy kullanıyorum. Şu anda 3 aylık bir tatil yapıyorum. Normalde 8 senedir Alanya'ya gidip geliyorum. 8 senedir kendi evimiz vardı burada. Ama şu anda kiradayız. Tekrar ev almayı düşünüyorum. Çünkü Alanya'yı çok seviyorum. Vatandaşlık görevimi yaptım, çok mutluyum. Alanya'da oy kullanabileceğimiz böyle bir yer var" diye konuştu.