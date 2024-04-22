Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarım Festivali Başladı

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Alanya Üniversitesi, iletişim ve tasarım alanındaki potansiyeli bir araya getirmek amacıyla muhteşem bir festivale ev sahipliği yapıyor. İletişim ve tasarım tutkunlarının bir araya geldiği Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarım Festivali, "Hadi Tasarım Konuşalım" sloganıyla başladı.

Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü ile Sosyal Medya ve Dijital İletişim Yüksek Lisans Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen İletişim ve Tasarım Festivali, 22-26 Nisan tarihleri arasında, Alanya'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleşecek. Festivalde, iletişim öğrencileriyle birlikte birçok kültürel ve sanatsal aktiviteler yapılacak. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) destekleriyle düzenlenen festival kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza atıldı. Alanya Üniversitesi öğrencileri, festival kapsamında Nimet Alaattinoğlu İlkokulu'nun duvarlarını boyadı. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın da katıldığı festival etkinliğinde, Nimet Alaattinoğlu İlkokulu'nun duvarları, iletişim öğrencilerinin fikirleriyle renklendi. Birbirinden farklı ve etkileyici tasarımlarla okul duvarlarını boyayan sanat ve tasarım fakültesi öğrencileri, gerçekleştirdikleri çalışmayla sanatın eğitimdeki önemine ve iletişimin gücüne dikkat çekti.

"Festival; eğitim, sanat odaklı"

Alanya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Burçin Ünal, festival hakkında bilgiler verdi. Alanya'ya iletişim odaklı bir festival kazandırmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Dr.Burçin Ünal, "Bu festival eğitim, sanat odaklı. Alanya'da eğitim ve sanatı bir araya getirerek güçlü bir sinerji oluşturmak istedik. Ayrıca bu yıl gerçekleştireceğimiz ilk festivalimiz, 23 Nisan Çocuk Bayramı'na denk geldiği için daha da anlamlı geldi. Bu özel gün vesilesiyle, Nimet Alaattinoğlu İlkokulu'nda çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığımız duvar tasarım çalışmalarımızın açılışını, 23 Nisan'da ilkokul öğrencilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. 24 Nisan'da ise üniversite kampüsümüzde kültürel etkinliklerimiz devam edecek. "Kampüste Festival Var" etkinlikleri kapsamında, tüm gün boyunca Alanya Üniversitesi bahçesinde çeşitli kültürel etkinliklerimiz olacak. Etkinliklerimiz sabah saat 11'de başlayacak ve akşam saat 17.00'da sona erecek. 25 Nisan'da, Aspendos- Side'de kültür ve tarih dolu bir yolculuk yapacağız. Festivalimizin son günü olan 26 Nisan'da ise, Alanya Kızıl Kule'de uygulamalı atölye çalışmaları ve çalıştaylar gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gençlere ilham veren festival"

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner de festivale ilişkin görüşlerini dile getirdi. Alanya Üniversitesi olarak gençlere ilham veren, yenilikçi fikirleri desteklediklerini söyleyen Prof. Dr. Güner, bu yıl ilki gerçekleştirilen festivalin, öğrencilere ve katılımcılara yeteneklerini sergileme ve paylaşma fırsatını sunduğunu söyledi. İletişim ve tasarımın günümüzün hızla değişen dünyasında önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Prof. Dr. Mesut Güner; "Sanat ve İletişim insan ilişkileri arasında güçlü bir bağ kurarak toplumları etkilemektedir. Bizler de bu festivalle, bu bağın gücünü ve önemini vurgulamak istiyoruz. Festivalimizde, birbirinden değerli atölye çalışmaları gibi pek çok etkinlik bulunmaktadır. Katılımcılarımız, alanlarında uzman isimlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacak, yeni fikirler edinecek ve ilham alacaklar" dedi. - ANTALYA