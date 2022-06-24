Alanya Yeni Hal Kompleksi'ne taşınma konusu masaya yatırıldı - Son Dakika
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Alanya Yeni Hal Kompleksi'ne taşınma konusu masaya yatırıldı

24.06.2022 12:17
Alanya Yeni Hal Kompleksi'ne taşınma konusu masaya yatırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir ve büyükşehir bürokratları, hal komisyoncuları dernek başkanları bir araya gelerek, Alanya'daki yeni hale taşınma konusunu görüştü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir ve büyükşehir bürokratları, hal komisyoncuları dernek başkanları bir araya gelerek, Alanya'daki yeni hale taşınma konusunu görüştü.

Alanya'da 4 halin birleştirilmesi düşüncesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında temeli atılan Alanya Yeni Hal Kompleksi inşaatı büyük oranda tamamlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Gözde Arat, Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin ile Alanya-Konaklı-Payallar- Demirtaş Hal Dernek Başkanları katıldı.

Talepler dile getirildi

Toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sorunların çözülmesi ve halcilerin birlikte karar alarak yeni hal kompleksine taşınması yönündeki isteğini dile getirdi. Daha sonra sırayla söz alan hal komisyoncuları dernek başkanları, yeni halle ilgili taleplerini ifade etti. Konaklı ve Payallar Hal Dernek Başkanları taşınmaya olur verirken, Alanya ve Demirtaş Halleri Dernek Başkanları ise diğer üyelerle görüşmek için süre istedi. Halciler kendi aralarında görüşerek bir hafta içinde kararlarını Büyükşehir Belediyesine iletecek. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Demir, Alanya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya Yeni Hal Kompleksi'ne taşınma konusu masaya yatırıldı - Son Dakika

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