Alaplı\'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler dualarla anıldı.

Alaplı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli anma programları düzenlendi. Bu kapsamda Alaplı Merkez Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı gerçekleştirildi.

Programa Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Guzgun, İlçe Emniyet Başkomiseri Baki Acar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, Alaplı İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik tarafından 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi. Mevlit programı, yapılan duaların ardından sona erdi. - ZONGULDAK