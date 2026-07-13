Siyaset, sendika ve iş dünyası düğünde buluştu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi, hafta sonunun görkemli düğünlerinden birine ev sahipliği yaptı.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile Nilüfer Mutlu çiftinin oğlu İhsan Mutlu, Mehmet ve Yeliz Çelik çiftinin kızı Melek Çelik ile düzenlenen muhteşem düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Alaplı Kalepark Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğün töreni; siyaset, sendika, bürokrasi, iş dünyası ve madencilik camiasından çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. Belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, sendika yöneticileri ve çok sayıda davetli genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Gece boyunca tebrikleri kabul eden İsa ve Nilüfer Mutlu ile Mehmet ve Yeliz Çelik aileleri, bu anlamlı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. - ZONGULDAK