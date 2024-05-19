Alaşehir ADD bilgi yarışması düzenledi - Son Dakika
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Alaşehir ADD bilgi yarışması düzenledi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bilgi ve kültür yarışması düzenlendi. Yarışmayı Bandırma Vapuru isimli grup birinci olarak tamamladı.

19.05.2024 18:43
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Alaşehir ADD bilgi yarışması düzenledi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bilgi ve kültür yarışması düzenlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından bilgi ve kültür yarışması düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmayı Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da izledi. Atatürk Kızları, Akıncılar, Bandırma Vapuru, Harekat Ordusu, İstilasi Vatan, İttihat ve Terakki ve Kuvay-ı Milliye isimleriyle 8 grubun yarıştığı bilgi ve kültür yarışmasını Bandırma Vapuru isim grup 230 puanla birinci oldu. Grubun üyeleri Emre Kara, Ayşe Kara ve Cenk Yamak birinci olarak, mutluluklarını dile getirdiler.

Yarışmada konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu bayram çok güzel bir bayram. 'Geldikleri gibi giderler' diyen Atamızın Samsun'a ayak bastığı gün mücadelenin başladığı gün. Ülkemizin üzerindeki kara bulutların kalkıp, aydınlığa giden bir yolun açıldığı bir günü kutluyoruz. Bu güzel günde Atatürkçü Düşünce Derneğimiz bu etkinliği düzenledi. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Tarihini bilmeyen başarıya ulaşamaz. Yarışmayı özel bir grup olan Bandırma Vapuru Kazandı. Zaten o vapura binen her zaman kazanıyor" dedi.

Yarışmanın sonunda kazanan gruba ödülleri takdim edildi.

Kaynak: İHA

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