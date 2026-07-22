Başkan Öküzcüoğlu'ndan babasının tarifiyle işçilere serin mola - Son Dakika
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Başkan Öküzcüoğlu'ndan babasının tarifiyle işçilere serin mola

Başkan Öküzcüoğlu\'ndan babasının tarifiyle işçilere serin mola
22.07.2026 11:29  Güncelleme: 11:30
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Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sıcak havada çalışan personeline merhum babasının tarifinden limonata ikram etti. Ayrıca bu yıl 200 bin metrekare kilit parke taşı döşeme hedefini açıkladı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sıcak havada çalışan belediye personeline merhum babası Kahveci Nedim Öküzcüoğlu'nun yıllar önce hazırlayıp sattığı limonatanın tarifini anlattı, hazırlanan limonataları kendi elleriyle ikram etti. Çalışmaları da yerinde inceleyen Öküzcüoğlu, bu yıl 200 bin metrekare kilit parke taşı döşemeyi hedeflediklerini açıkladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sıcak yaz günlerinde sahada görev yapan belediye personeline, merhum babası Kahveci Nedim Öküzcüoğlu'nun yıllar önce hazırlayıp sattığı limonata tarifinden hazırlanan limonataları kendi elleriyle ikram etti.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin İstasyon Mahallesi'nde sürdürdüğü kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, sıcak hava altında çalışan personelle bir araya geldi. Çalışanlara moral vermek amacıyla limonata ikram eden Öküzcüoğlu, babasının yıllarca kahvecilik yaptığı dönemde hazırladığı limonatanın tarifini de paylaştı.

Çocukluk yıllarında limonata yaparak babasına yardım ettiğini anlatan Başkan Öküzcüoğlu, "Babam rahmetli Nedim Öküzcüoğlu kahvecilik yaptığı dönemlerde limonata yapıp satardı. Hayatım limonata yapmakla geçti, günde beş kova limonata yapardım. Arkadaşlarımız bu sıcakta çalışıyorlar. Biraz olsun enerji, biraz olsun serinlik verelim istedik." dedi.

İkramın ardından kent genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Öküzcüoğlu, kilit parke taşı döşeme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz dönemde 1 milyon 350 bin metrekare kilit parke taşı döşedik. Bu dönemde bugüne kadar 100 bin metrekare kilit parke taşı döşedik. 60 bin metrekarelik yeni bir ihale daha açacağız. Bu yıl kendi personelimizle birlikte toplamda 200 bin metrekareye ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İlçede uzun yıllardır çözüm bekleyen yollar bulunduğunu ifade eden Öküzcüoğlu, yeni yerleşim alanlarının da artmasıyla tüm taleplerin aynı anda karşılanmasının mümkün olmadığını belirterek, çalışmaların planlama doğrultusunda sürdürüldüğünü ve vatandaşlardan sabır beklediklerini söyledi.

Doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların belediye tarafından yeniden düzenleneceğini kaydeden Öküzcüoğlu, "Yollarımızı beş kurum kazdı. Biz Alaşehir'in tamamını doğal gazla buluşturmak istiyoruz. Başka ilçelerde olduğu gibi 3-5 kilometrelik değil, 20 kilometrelik çalışma yapılsın istiyoruz. Bunun oluşturduğu hasarı da biz gidereceğiz. Bir yıl sürse bile toparlayacağız ve Alaşehir'i daha güzel, daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sıcak havada çalışan belediye personeli ise Başkan Öküzcüoğlu'nun limonata ikramı nedeniyle memnuniyetlerini dile getirirken, merhum Kahveci Nedim Öküzcüoğlu'nun yıllar öncesinden gelen tarifiyle hazırlanan limonatanın hem serinlettiğini hem de nostaljik anlar yaşattığını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Öküzcüoğlu'ndan babasının tarifiyle işçilere serin mola - Son Dakika

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