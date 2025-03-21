Alaşehir'de 400 fidan toprakla buluştu

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 400 fidan toprakla buluştu. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında Alaşehir Orman İşletme Şefliği tarafından Ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Parkı çevresinde yapılan etkinliğe Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Sait Gündoğdu, kurum amirleri, sivil toplum örgütleri, denetimli serbestlik tedbirlerinden yararlanan hükümlüler katıldı. Günün anlamını belirten konuşmanın ardından Orman İşletme Şefi Yasin Demirer, fidan dikme işlemini anlattı. İlk fidanı Kaymakam Alper Faruk Güngör dikerken, etkinliğe katılanlar fidan dikerek geleceklerinin yeşil olmasına katkı sağladı. Fidanları toprakla buluşturanlar doğayı korumak, yaşatmak ve gelecekleri için fidan diktiklerini belirtti.

Orman İşletme Şefi Yasin Demirer yapılan etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi: "21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında, Cumhuriyet Parkı çevresinde 300 adet Kara Selvi, 100 adet Fıstık Çamı fidanını toprakla buluşturduk."