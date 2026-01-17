Kar görmeyen Alaşehirli çocuklar karla buluşacak - Son Dakika
Kar görmeyen Alaşehirli çocuklar karla buluşacak

17.01.2026 13:02  Güncelleme: 13:09
Alaşehir Belediyesi, ilçede kar görmeyen çocuklar için Cumhuriyet Meydanı'nda 18 Ocak Pazar günü 5 kamyon kar dökecek. Etkinlikte çocuklar kartopu oynayıp kardan adam yaparak kışın keyfini çıkaracak.

Alaşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal etkinlikler projesi kapsamında, ilçenin yüksek kesimlerine yağan kar Cumhuriyet Meydanı'na taşınarak çocuklara kar sevinci yaşatılacak.

Manisa Alaşehir'in dağlık bölgelerinde etkili olan ancak ilçe merkezine nadiren düşen karı göremeyen çocuklar için düzenlenecek etkinlik, 18 Ocak Pazar Günü saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında dağlardan getirilecek 5 kamyon kar meydana dökülecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda karla buluşacak olan çocuklar kartopu oynayacak, kardan adam yapacak ve doyasıya eğlenecek. Etkinliğin, çocukların kış mevsimini yakından tanımasına ve keyifli vakit geçirmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini anlatan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, tüm çocukları aileleriyle birlikte etkinliğe davet ederek şunları söyledi: "İlçemizin dağlarında yağan karı Cumhuriyet Meydanı'na getirerek çocuklarımızı sevindirmek istedik. 18 Ocak Pazar Günü saat 13.00'te meydana dökülecek 5 kamyon karla çocuklarımıza kar sevinci yaşatacağız. Tüm çocuklarımızı aileleriyle birlikte kartopu oynamaya, kardan adam yapmaya davet ediyoruz." - MANİSA

Kaynak: İHA

