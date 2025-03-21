Albay Yağan: "Terör belası kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından büyük ölçüde bertaraf edilmiştir" - Son Dakika
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Yerel

Albay Yağan: "Terör belası kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından büyük ölçüde bertaraf edilmiştir"

Albay Yağan: "Terör belası kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından büyük ölçüde bertaraf edilmiştir"

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, terörle mücadelede şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarına dikkat çekerek, "40 yıla aşkın süredir bu milletin huzuruna kasteden terör belası, tıpkı Çanakkale'de düşmanı denize döken irade gibi, bugün kahraman güvenlik güçlerimiz...

21.03.2025 14:36
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, terörle mücadelede şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarına dikkat çekerek, "40 yıla aşkın süredir bu milletin huzuruna kasteden terör belası, tıpkı Çanakkale'de düşmanı denize döken irade gibi, bugün kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından büyük ölçüde bertaraf edilmiştir" dedi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Ramazan ayı vesilesiyle şehit aileleri ile gaziler ve ailelerine iftar verdi. Kur'a-ı Kerim tilaveti sonrası Albay Yağan bir konuşma yaptı. Konuşmasında şehit ve gazilerin her daim Türk milletinin kalbinde olduğunu belirten Albay Yağan, "Bugün burada, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için en değerli varlıklarını, evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini ve sevdiklerini bu kutsal topraklar uğruna şehit veren siz kıymetli ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle bir araya gelmekten onur ve gurur duyuyoruz. Aziz şehitlerimiz, bu vatanın her bir karışında ebedi istirahatgahlarını bulmuş, milletimizin kalbinde ise her daim yaşamaya devam etmektedir. Onların fedakarlıkları sayesinde bugün burada bir aradayız. Evlatlarınız, bizim evlatlarımızdır. Onların hatırası, milletimizin en değerli emaneti olarak daima korunacak, yaşatılacaktır. Terörle mücadelede şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları her daim hatırlanacaktır. 40 yıla aşkın süredir bu milletin huzuruna kasteden terör belası, tıpkı Çanakkale'de düşmanı denize döken irade gibi, bugün kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından büyük ölçüde bertaraf edilmiştir. Bu büyük zafer, kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin ve vatan uğruna canını siper eden tüm kahramanlarımızın fedakarlıklarıyla kazanılmıştır. Terörle mücadelede elde edilen üstün başarılar sayesinde vatanın her karış toprağında tesis edilen huzur ve asayiş, bugünü daha güçlü, geleceği daha güvenli kılmaktadır. Jandarma teşkilatı olarak milletimizin güvenliği için, bayrağımızın dalgalanması için her daim görevimizin başındayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, 18 Mart Çanakkale Zaferinden bugüne kadar vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahraman Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Programa İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkan ve 2. ACM Başkanı Fatih Serdar Köken, İdare Mahkemesi Başkanı Yasin Ayna, şehitlerimizin aileleri, gaziler ve aileleri katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Albay Yağan: 'Terör belası kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından büyük ölçüde bertaraf edilmiştir' - Son Dakika

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