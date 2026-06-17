Alevi-Bektaşi, 22 İlde Aşure Desteği Sağladı - Son Dakika
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Alevi-Bektaşi, 22 İlde Aşure Desteği Sağladı

Alevi-Bektaşi, 22 İlde Aşure Desteği Sağladı
17.06.2026 16:26
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Muharrem ayı için 41 bin kişilik aşure malzemesi, 22 ildeki cemevlerine ulaştırılacak.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muharrem ayının birlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla 22 ildeki cemevlerine 41 bin kişilik aşurelik malzeme desteği sağladı. 61 farklı noktaya ulaştırılacak destek kapsamında aşure lokmalarıyla binlerce vatandaş aynı sofrada buluşacak.

Muharrem ayının manevi atmosferinde paylaşma kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, aşure destek programını hayata geçirdi. Bu kapsamda hazırlanan aşurelik malzemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki cemevlerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Program kapsamında 22 ilde bulunan 61 farklı lokasyona toplam 41 bin kişilik aşurelik malzeme desteği sağlandı. Destek programıyla muharrem ayının taşıdığı derin anlamın gelecek nesillere aktarılması ve paylaşma geleneğinin yaşatılması amaçlanıyor.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, muharrem ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla cemevlerine aşurelik malzeme desteği sağladıklarını belirtti. Birlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren bu çalışmaların toplumda önemli bir karşılığı olduğuna inandıklarını ifade eden Ersin, Başkanlık olarak inanç, kültür ve geleneklerin yaşatılmasına katkı sunan benzer destek ve faaliyetleri bundan sonraki süreçte de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Aşure lokmaları gönül köprüleri kuracak

Başkanlık tarafından yürütülen çalışma kapsamında cemevlerinde hazırlanacak aşureler, farklı şehirlerde binlerce insanı aynı sofrada buluşturacak. Aşure ikramlarıyla paylaşma kültürünün güçlendirilmesi, toplumsal dayanışmanın pekiştirilmesi ve muharrem ayının manevi ikliminin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Muharrem Ayı, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alevi-Bektaşi, 22 İlde Aşure Desteği Sağladı - Son Dakika

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