Aleyna Tilki, Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde sahne aldı

(KONYA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde bu yıl 65'incisi düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde Aleyna Tilki sahne aldı.
Geleneksel 65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde sona yaklaşılırken Açık Hava Tiyatrosu'nda Aleyna Tilki, sevenleriyle buluştu. Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal da konsere katılarak, festival coşkusuna ortak oldu.
Aleyna Tilki, doğduğu topraklarda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sonunda memleketimde hemşehrilerimle buluştum. Sonunda kavuştuk, doğduğum topraklarda konser vermekten çok mutluyum" dedi.
Konsere özellikle gençler yoğun ilgi gösterirken, Aleyna Tilki'nin sevilen şarkıları hep beraber seslendirildi.
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