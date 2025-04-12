Ali Atalar Kitaplarını İmzaladı

Gazeteci-yazar Ali Atalar okurlarıyla buluştu

GAZİANTEP - Gazeteci ve yazar Ali Atalar, SANKO Park AVM'de okurlarıyla buluştu.

Ali Atalar, zemin katta açılan stantta roman, öykü ve araştırma kitaplarından oluşan kitaplarını imzaladı. Kitap fuarına vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Ataların, okurları aldıkları kitapları imzalatarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Son çıkardığım polisiye kitabımın tanıtımı yapıyorum"

Ali Atalar imza gününde yaptığı açıklamada okurlarının kitaplarına daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla imza günü düzenlediğini ifade ederek, "Bugün burada kitaplarımı imzalayarak okurlarımla buluşuyorum. Daha önce çok fazla imza günü yapmamıştım. Toplamda 11 kitabım var. Kitaplarımın burada okurlarımla buluşmasını sağlıyorum. SANKO Park yoğun bir AVM, o yüzden burayı tercih ettim. 1 roman, 2 öykü ve araştırma kitaplarımdan oluşan kitaplarımı okurla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Son çıkardığım polisiye kitabımın tanıtımı yapıyorum" diye konuştu.