Ali Dağı'nda Antep Fıstığı yetişecek - Son Dakika
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Ali Dağı'nda Antep Fıstığı yetişecek

20.06.2022 11:25
Ali Dağı'nda Antep Fıstığı yetişecek

Talas Belediyesi, bir ilke daha imza atarak Ali Dağı'ndaki bitki çeşitliliğini zenginleştiriyor.

Talas Belediyesi, bir ilke daha imza atarak Ali Dağı'ndaki bitki çeşitliliğini zenginleştiriyor. Başlatılan proje çerçevesinde Ali Dağı'nın doğal bitki örtüsü içerisinde yer alan yabani Menengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı aşısı yapılıyor.

Olgunlaşma süresini tamamlayan yabani Menengiç ağaçlarına Gaziantep'ten getirilen Antep Fıstığı kalem aşıları yapılarak ilçeye katma değer kazandırılırken bölgedeki bitki örtüsü de çeşitlendirilmiş olacak. İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen projede toplamda 400 adet Antep Fıstığı, yabani Menengiç ağaçlarına aşılanmış olacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Talas İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Arif Küsmüş, Ali Dağı'nda başlatılan 'Antep Fıstığı Aşılama Projesi' ilk duyduğunda çok şaşırdığını ifade ederek Talas Belediyesi'nin takdire şayan bir çalışamaya imza attığına dikkat çekti.

Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte hem bitki çeşitliliğinin arttırılmasına hem de katma değer anlamında olumlu katkı sağlayacağını belirten Küsmüş şunları söyledi:

"Hafta başında Gaziantep Araştırma Enstitüsünden kalem aşılarımızı getirdik, burada 10 dişi ağacımıza 1 erkek olacak şekilde aşılama gerçekleştiriyoruz. Ben bu projeyi ilk duyduğumda şaşırdım, Talas Belediyesi çok güzel takdire şayan bir projeye imza attı. İnşallah bu sürdürülebilir bir proje olacak. Daha sonraki yıllarda Gaziantep'e gidip aşı getirmek zorunda kalmayacağız, buradan kalemlerimizi elde edeceğiz. Ali Dağı'nda çok çeşitlilik var, çok güzel ağaçlandırma yapılmış, bu da buraya ayrı bir güzellik sağlayacak. Ayrıca bu aşılama ile buraya katma değer de sağlanmış olacak." - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Gaziantep, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ali Dağı'nda Antep Fıstığı yetişecek - Son Dakika

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