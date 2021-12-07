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Ali Dağı Projesi göz kamaştırıyor - Son Dakika

Ali Dağı Projesi göz kamaştırıyor

07.12.2021 12:22
Ali Dağı Projesi göz kamaştırıyor

Talas Belediyesi tarafından Ali Dağı Projesi kapsamında hayata hayata geçirilmesi planlanan sosyal tesisler ve mekanlar, düzenlenen toplantıyla masaya yatırıldı.

Talas Belediyesi tarafından Ali Dağı Projesi kapsamında hayata hayata geçirilmesi planlanan sosyal tesisler ve mekanlar, düzenlenen toplantıyla masaya yatırıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile teknik personelin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Ali Dağı Rehabilitasyon Merkezi çalışmaları kapsamında dağın zirvesinde yapılacak alternatif projeler üzerinde duruldu. Füniküler hattına bağlantılı olarak zirvede yapılması planlanan sosyal tesis, kafetarya, restoran, günübirlik piknik alanları, seyir terasları, oyun ve spor alanlarıyla ilgili olarak yapılan sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Talas'ın hem merkezinde hem de kırsal mahallelerinde hummalı bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Talas Belediyemizin faaliyetlerini gözden geçirme imkanı bulduk. Bunların en önemlilerinden birisi de Ali Dağı'nın üzerine yapılacak olan sosyal tesisler. Burada yaşam alanları, insanların geldiğinde keyif alabilecekleri, etrafı ve güzellikleri izleyebilecekleri bakı teraslarının olduğu mekan tasarımları var. Ayrıca füniküler sistemle yukarıya çıkıldığında Kayseri'nin tamamını görme imkanı oluşacak. Bir taraftan Erciyes'i görecek bir taraftan Erciyes'in eteklerindeki bağ evlerini, Hisarcık, Kıranardı ve Hacılar'ı, Yılanlı Dağı'na kadar açık bir alanı görme imkanı var burada. Haliyle buradaki füniküler sistemle yukarıya çıkan insanların keyif yapıp çoluk çocuğuyla vakit geçirebilecekleri hatta isterlerse yiyip içebilecekleri veya piknik yapabilecekleri alanların oluşturulabilmesi için çok güzel bir proje hazırlanmış. Hazırlanan tasarımları değerlendirdik. Doğrusu çok hoşumuza gitti" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Talas'ın her bir köşesinde çalışma yaptığına da dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Değerli başkanımın birçok projesi var. Talas'ın her bir köşesinde çalışıyor zaten. Talas'ın merkez ve kırsal mahallelerinde müthiş hummalı bir çalışma var. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Allah kolaylıklar versin" diyerek sözlerini tamamladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Ali Dağı Projesi'nin yalnızca Talas'a değil tüm Kayseri'ye hitap edeceğine vurgu yaparak, "Ali Dağı'nda bir yandan füniküler hattıyla ilgili çalışmalarımız sürerken bir yandan yukarı çıkıldığında keyifli vakit geçirecek mekanlar ve tesisler planlıyoruz. Bugün burada bu konuyu ele aldık. Katılımlarından dolayı Özhaseki Bakanımıza, İl Başkanımıza ve teknik ekibe teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Ali Dağı Projesi göz kamaştırıyor
Ali Dağı Projesi göz kamaştırıyor
Ali Dağı Projesi göz kamaştırıyor
Ali Dağı Projesi göz kamaştırıyor
Ali Dağı Projesi göz kamaştırıyor

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Toros Dağları, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ali Dağı Projesi göz kamaştırıyor - Son Dakika


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