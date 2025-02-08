Ali Erbaş: Depremde Türk Milletinin Dayanışması - Son Dakika
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Ali Erbaş: Depremde Türk Milletinin Dayanışması

Ali Erbaş: Depremde Türk Milletinin Dayanışması

Diyanet Başkanı Erbaş, depremlerde Türk milletinin dayanışma ruhunu vurgulayarak yardımları sürdüreceklerini belirtti.

08.02.2025 10:46
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk milletinin asrın depremlerinde asrın dayanışma ve paylaşma ahlakını sergilediğini belirterek, "Hiçbir karşılık beklemeden her türlü imkanını seferber etmiş, yalnız Allah'ın rızasını gözeterek depremzede kardeşlerimizin yardımına koşmuştur" dedi.

Diyanet İşleri başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam Alimleri Vakfı tarafında Kahramanmaraş'ta 'Afetler ve Buhranlar Anında Alimlerin Sorumlulukları' başlığı altında 'Kendi Gök Kubbemiz Buluşmaları' programına katıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Erbaş, Türkiye'nin etkili bir deprem kuşağı üzerinde yer alan bir ülke olduğunu belirterek, Anadolu topraklarının tarih boyunca farklı büyüklüklerde depremlerin yaşandığını ve 6 Şubat depreminin de bunlardan birisi olduğunu söyledi.

"Devletimiz, milletimiz büyük bir fedakarlıkla yaraları sarmaya çalıştı"

Başkan Erbaş, Anadolu'da son yüzyılda 6 Şubat depremleri büyüklüğünde bir depreme şahit olmadıklarına işaret ederek, "Milletimiz bu ağır musibet karşısında birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu azmin ve mücadelenin, sabrın ve metanetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Devletimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız depremin meydana geldiği andan itibaren seferber olmuş, büyük bir fedakarlıkla yaraları sarmaya gayret etmiştir" dedi.

Bir afetin yaralarını ve zorluklarını aşmak için ihsan bilincinin çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, "Deprem için adeta seferber olan binlerce yüz binlerce insanımızın o ihsan bilincinin ne kadar güçlü olduğunu bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu.

"Milletimizde kardeşinin derdini kendi derdi gibi görme bilinci vardır"

Başkan Erbaş, Türk milletinin asrın depremlerinde asrın dayanışma ve paylaşma ahlakını sergilediğine belirterek, "Hiçbir karşılık beklemeden her türlü imkanını seferber etmiş, yalnız Allah'ın rızasını gözeterek depremzede kardeşlerimizin yardımına koşmuştur. İşte ihsan bilinciyle paylaşma ahlakı budur. Bunun içerisinde isar ruhu vardır, yani kardeşinin derdini kendi derdi gibi görme bilinci vardır." ifadelerini kullandı.

"Tek bir kardeşimizin derdi kalmayıncaya kadar yardımları devam ettirmeliyiz"

Depremin sebep olduğu yaraların tam anlamıyla sarılamadığını, bu nedenle maddi manevi yardımların devlet ve millet iş birliği içerisinde devam etmesi gerektiğini belirten Başkan Erbaş, "Tek bir kardeşimizin sıkıntısı, derdi kalmayıncaya kadar bu tavrı millet olarak sürdürmek zorundayız" şeklinde konuştu.

"Dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ruhu milletimizin en bariz karakteridir"

Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

"Millet olmanın en bariz alameti, aynı acının etrafında kenetlenebilmek, aynı ideal uğrunda mücadele edebilmek ve aynı duaya 'amin' diyebilmektir. Bizler aynı düşünce, aynı duygu ve aynı ideal etrafında buluşabildiğimiz için tarihin çok döneminde nice zorlukların üstesinden gelmiş bir milletiz. Çünkü bizler her zorlukla beraber kolaylığın olduğuna inanırız. 'Bizler komşusu açken tok yatan bizden değildir.' buyuran bir Peygamberin (s.a.s.) ümmetiyiz. İyilik yolunda yarışmayı telkin eden bir medeniyetin mensuplarız. Onun için birlik ve beraberlik içerisinde insanlığın iyiliği için çalışmak bizim en önemli vasfımızdır. Dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ruhu milletimizin en bariz karakteridir. Nitekim aziz milletimiz bugüne kadar her türlü zorluğun, afet ve musibetin üstesinden bu ruh ile gelebilmiştir. Dolayısıyla bizlere düşen bu ruhu canlı tutmak, çocuklarımızı, gençlerimizi, nesillerimizi bu anlayışla yetiştirmektir."

"Her türlü afete karşı bireysel ve toplumsal bilinç oluşturulmalı"

Doğal afetlerin insana ihmali ağır sonuçlara yol açan sorumluluklar yüklediğine dikkati çeken Başkan Erbaş, "Toplumu doğal afetlere karşı duyarlı hale getirecek çalışmalara daha fazla ağırlık vermeliyiz. Çevresel sorunlara ve afetlere sebep olan ihmal ve istismarlar hususunda toplumu bilinçlendirecek faaliyetleri daha sistemli hale getirmeliyiz. Her türlü afete karşı bireysel ve toplumsal bilinç oluşturmak kesinlikle ihmal edilemez bir sorumluluktur." dedi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, vakıf üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ali Erbaş, Politika, Deprem, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ali Erbaş: Depremde Türk Milletinin Dayanışması - Son Dakika

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