Ali Erbaş, Sakarya'da Teravih Namazı Kıldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ali Erbaş, Sakarya'da Teravih Namazı Kıldırdı

Ali Erbaş, Sakarya\'da Teravih Namazı Kıldırdı

Diyanet Başkanı Erbaş, Sakarya'da teravih namazı kıldırdı ve Ramazan'ın önemini vurguladı.

22.03.2025 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'da Enderun usulü ile teravih namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Sapak Camii'nde Enderun usulü ile teravih namazı kıldırdı. Teravih namazının ardından cemaate hitap eden Başkan Erbaş, "Ramazan ayının son 10 gününe girdik. Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) tanımlamasıyla ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü ise ebedi azaptan kurtulma günleridir. Ramazan ayı başlı başına rahmet, mağfiret ve bereket ayı, iyilik ayı, zekat ve filtre ayı. Bütün güzellikleri, iyilikleri içinde barındıran bir ay. Ramazan ayına 11 ayın sultanı diyoruz. Allah rahmetinden, mağfiretinden, bereketinden en güzel bir şekilde istifade etmeyi hepimize nasip eylesin" dedi.

"Ramazan ayı bizim kurtuluş vesilemizdir"

Namaz sonrası Ramazan ayının önemine de değinen Başkan Erbaş, "Ramazan ayı bizim kurtuluş vesilemizdir. Şaban ve Ramazan ayları mübarek günler, mübarek aylar. Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) şöyle dua ediyor. 'Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.' Recep ve Şaban ayını en güzle şekilde icra ettik. Ramazan ayını da eda ediyoruz. Allah hepimize hayırlı ömürler nasip eylesin, Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırmasın. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Gençlerimize ve çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretelim. Kur'an-ı Kerim'e göre bir hayat tanzim edelim. Geleceğe bir Kur'an nesli bırakalım. Ramazan ayını diğer 11 ayı besleyecek şekilde değerlendirelim. Kalbimizi ve gönlümüzü şarj edelim adeta" diye konuştu.

Başkan Erbaş, namaz sonrasında cemaatle sohbet etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Ali Erbaş, Serdivan, sakarya, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ali Erbaş, Sakarya'da Teravih Namazı Kıldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı

15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
14:04 Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
18:19 NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
18:04 Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
17:36 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
17:25 A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
17:24 İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
17:16 Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
17:09 Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
17:04 Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 15:41:45. #7.13#
SON DAKİKA: Ali Erbaş, Sakarya'da Teravih Namazı Kıldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement