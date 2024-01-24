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Ali Gaffar Okkan'ın şehadetinin 23. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Ali Gaffar Okkan'ın şehadetinin 23. yılında anma töreni düzenlendi

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken hain bir saldırı sonucu şehit olan Ali Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında dualar ile anıldı. Anma törenine Sakarya Valisi, Hendek Kaymakamı, Okkan'ın yakınları ve emniyet teşkilatı katıldı.

Ali Gaffar Okkan\'ın şehadetinin 23. yılında anma töreni düzenlendi
24.01.2024 - 12:41,  Güncelleme: 12:48
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Diyarbakır Emniyet Müdürü iken uğradığı hain saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 23'üncü yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında dualar ile anıldı.

24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü görevinde iken makamından Diyarbakır Valiliğine giderken hain bir pusu neticesinde şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 23'üncü yıl dönümünde Hendek ilçesinde mezarı başında dualar ile anıldı. Anma töreni Hendek Aile Kabristanlığında düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun bulunulmasının ardından Okkan'ın özgeçmişi okundu. Daha sonrasında ise dualar edilerek şehit Okkan'ın mezarına karanfiller bırakıldı.

"Anadolu topraklarında bir değil binlerce Ali Gaffar Okkan yetişti"

Anma töreninde konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Devlet ile milletin kaynaşmasını sağlayan Diyarbakır halkına devletin ve polisin şefkat yüzünü gösteren şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ı şehadetinin 23'üncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Din, dil, ırk gözetmeksizin görev aldığı bölgedeki insanları kanatları altına alan bir devlet adamıydı. Vatan aşkıyla görevini icra eden Gazi Mustafa Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyet değerlerini savunan yenilikçi uygulamalarıyla Diyarbakır ve dolayısıyla Güneydoğu Anadolu halkının gönlüne taht kuran bir yöneticiydi. Devletin, halkın yanında olduğunu hissettiren devletin yetiştirdiği güçlü bir karakterdi. Görev aldığı her yerde özellikle Diyarbakır'da halkla kuruş olduğu gönül bağı köprüsü ülkeyi bölmek isteyen hain terör örgütlerine fazla gelmişti. Anadolu topraklarında ilelebet varlığımızı süreceğinin göstergesi olan bu bağ, yasa dışı terör örgütü militanları tarafından son bulacak zannedildi. O gün şehadet mertebesine yükselenler için sadece Diyarbakır'da değil Türkiye'de zaman durmuştu. Bugün Anadolu topraklarında bir değil binlerce Ali Gaffar Okkan yetişti ve yetişmeye devam edecek. Türk milleti bu vatanperverleri hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacaktır. Bizlerde miras bıraktıkları bu vatan aşkı ve görev bilincini ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz. Vatanının her köşesinde gururla, onurla görev yapan ve makamların en yücesi olan şehitlik makamına erişen Ali Gaffar Okkan'ı ve tüm şehitlerimizi, saygı ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Öte yandan törene; Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Gaffar Okkan'ın yakınları ve emniyet teşkilatı katılım gösterdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ali Gaffar Okkan'ın şehadetinin 23. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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