Ali Hamaney'in cenazesi Meşhed'e getirildi

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in cenazesi defnedilmek üzere İran'ın Meşhed kentine getirildi.
İran Dini Lideri Ali Hamaney'in cenazesi Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerindeki törenlerin ardından yeniden İran'a getirildi. Hamaney'in cenazesi defnedilmek üzere İran'ın Meşhed kentine getirildi. İran basını, "Liderin naaşını taşıyan uçak, aile üyeleriyle birlikte Meşhed'deki Haşiminecad Havalimanı'na indi" dedi.
Meşhed'deki cenaze töreni yerel saatle 14.00'te başlayacak. Hamaney'in cenazesi Meşhed kentinde düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verilecek. - MEŞHED
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