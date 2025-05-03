Ali Haydar Hancıoğlu İçin Mevlid Düzenlendi - Son Dakika
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Ali Haydar Hancıoğlu İçin Mevlid Düzenlendi

Ali Haydar Hancıoğlu İçin Mevlid Düzenlendi

Hüsnü Serteser'in kayınpederi için mevlid programı düzenlendi, taziyeler iletildi.

03.05.2025 10:43
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Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'in geçtiğimiz hafta vefat eden kayınpederi Ali Haydar Hancıoğlu adına mevlid programı düzenlendi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve eşi Op. Dr. Selim Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile önceki dönem Valisi Mustafa Tutulmaz, Serteser'in geçtiğimiz hafta vefat eden kayınpederi Ali Haydar Hancıoğlu adına düzenlenen mevlid programına katıldı. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde merhum Hancıoğlu rahmetle anıldı. Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri, mevlidin ardından Serteser'e ve ailesine taziyelerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ali Haydar Hancıoğlu İçin Mevlid Düzenlendi - Son Dakika

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