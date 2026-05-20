Ali İsmail Korkmaz Ödülleri Sahiplerini Buldu
Ali İsmail Korkmaz Ödülleri Sahiplerini Buldu

20.05.2026 14:59
2026 Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri, Esra Işık, Doruk Maden İşçileri, İsmail Arı ve Mervegül Altundağ'a verilecek.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de düzenlenen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri'nin 2026 kazananları belli oldu. Ödüller, Esra Işık, hak mücadelesi veren Doruk Maden İşçileri, gazeteci İsmail Arı ve Mervegül Altundağ'a verilecek.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi öğrencisi olan Ali İsmail Korkmaz (19), Gezi Olayları sırasında dövülerek öldürüldü. Korkmaz'ın adını ve anısını yaşatmak adına 2015 yılından bu yana her yıl Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), DİSK, KESK, TMMOB ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası tarafından Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri vermeye başlandı.

Düzenleme kurulu adına ödüle layık görülen isimleri açıklayan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Eskişehir Örgütlenme Sekreteri Barış Kara, 2 Haziran Salı günü saat 19.30'da Eskişehir Taşbaşı Kırmızı Salon'da ödül töreninin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Barış Kara yaptığı açıklamada, Ali İsmail'in adını ve Gezi'de hayatını kaybedenleri anmak için programlarına devam ettiklerini vurguladı. Ödüllerin, toplumu karanlığa mahkum etmek isteyenlere karşı aylığın sesi olduğunu ifade eden Kara, Gezi'nin Türkiye topraklarındaki demokrasi ve özgürlük mücadelesinde silenemez bir milat olduğunu ifade etti. Kara, "Gezi hiç tanışmamış, normalde yan yana gelmesi imkansız olan binlerin, özgürlük ve adalet ortak paydasında omuz omuza vererek neleri değiştirebileceğinin tarihsel kanıtıdır. İşte tam da bu yüzden bu ödüller, Ali İsmail Korkmaz'ın o güzel, insani ideallerini ve yarım kalan yürüyüşünü her şeye rağmen inançla, umutla yaşatanlarındır" dedi.

Bu yıl ödüle layık görülenleri açıklayan Kara, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Esra Işık, Akbelen'in tarım arazilerini, o güzel asırlık zeytinlerini acele kamulaştırmaya ve termik santral talanına karşı korumak için ailesi ve bölge halkıyla birlikte gövdesini siper eden, doğa katliamına 'dur' dediği için 42 gün boyunca parmaklıklar ardında kalan Esra Işık'a saygıyla sunuyoruz. Doruk Maden işçileri, hakları için 17 gün boyunca direnen, Ankara yollarında adımlarıyla tarih yazan, polis ablukası altında açlık greviyle hakkını arayan Doruk Maden işçilerine sunuyoruz."

Ödülü, 'Hangi dağ efkarlıysa, orada durmaya devam edeceğim. Dimdik ayaktayım.' diyerek 15 Mayıs 2026'da cezaevinden bizlere seslenen BirGün muhabiri İsmail Arı'ya sunuyoruz. Cemaatlerin ve kirli yapılanmaların iç yüzünü ortaya çıkarmaktan, depremde yitirdiğimiz yüzlerce canın hesabını sormaktan vazgeçmediği için iki aydır tutuklu olan ama kalemi bükülmeyen İsmail, Ali'nin özgür basın düşüdür.

Mervegül Altundağ, her güzel şeyi yok etmek isteyen karanlık bir zihniyetle Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü'nün çalışma odasının kapatılmasının ardından, sanatın ve insanın asla susturulamayacağını kemanıyla gösteren Mervegül Altundağ ile paylaşıyoruz. O kemanın sesi, baskıya karşı direnişin en berrak ezgisidir" dedi.

Kara, herkesi 2 Haziran'da saat 18.00'de, Ali İsmail'in karanlıkta darbedildiği Yunus Emre Caddesi Sanayi Sokak'ta düzenlenecek anma ve basın açıklamasına; ardından aynı gün saat 19.30'da Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilecek ödül törenine davet etti.

Kaynak: ANKA

