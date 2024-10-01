Ali Özgür Pehlivan, Gazipaşa Havalimanı Direktörü Oldu - Son Dakika
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Ali Özgür Pehlivan, Gazipaşa Havalimanı Direktörü Oldu

Ali Özgür Pehlivan, Gazipaşa Havalimanı Direktörü Oldu

Ali Özgür Pehlivan, 1 Ekim 2024 itibariyle Gazipaşa Alanya Havalimanı Direktörü görevine atandı.

01.10.2024 15:14
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Ali Özgür Pehlivan, TAV Gazipaşa Alanya Havalimanı İşletmeciliği A.Ş.'de Havalimanı Direktörü görevine getirildi. 2010'dan bu yana TAV Havalimanları bünyesinde çeşitli kademelerde görevler üstlenen Pehlivan, 2020'den bu yana Batum Havalimanı'nda Havalimanı Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Yeni görevine 1 Ekim 2024 itibariyle başlayan Pehlivan, TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı (COO) Kürşad Koçak'a bağlı olarak görev alacak.

Ali Özgür Pehlivan hakkında

Ali Özgür Pehlivan, 2008'te Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Bilgi Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamlayan Pehlivan, kariyerine 2010 yılında TAV Havalimanları'nda Teknik Hizmetler Şefi olarak başladı. 2017'de Medine Havalimanı'nda Orat ve Geçiş Sorumlusu olarak görev yaptı. 2018'de Mekanik Tesisat Müdür Yardımcısı olarak mekanik sistemlerin bakım ve onarımlarını yönetti. 2019'da Batum Havalimanı'nda Teknik Operasyonlardan Sorumlu Havalimanı Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2020'den itibaren Batum Havalimanı'nda Havalimanı Müdürü olarak görev yapan Pehlivan İngilizce bilmektedir. Evli ve tek çocuk babasıdır.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı hakkında

Akdeniz'in en popüler turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'nın ikinci havalimanı olan Gazipaşa-Alanya, bölgenin doğusuna doğrudan ulaşım imkanı sunuyor. TAV Havalimanları, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın işletme hakkı için açılan ihaleyi Ağustos 2007'de kazandı. Şirketin gerçekleştirdiği yatırımlarla terminal binası üç kat büyütüldü, apron park kapasitesi iki katına çıkarıldı ve pist uzatılarak havalimanı geniş gövdeli uçakların kullanımına uygun hale getirildi. TAV Havalimanları'nın Mayıs 2036'ya kadar havalimanını işletme hakkına sahip bulunuyor. Gazipaşa-Alanya Havalimanı 2024'ün Ocak-Ağustos döneminde toplam 718 bin 985 yolcuya hizmet verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ali Özgür Pehlivan, Gazipaşa Havalimanı Direktörü Oldu - Son Dakika

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