Üye Girişi
Ali Özkan, 9'uncu kez güven tazeledi - Son Dakika

Ali Özkan, 9'uncu kez güven tazeledi

11.01.2022 20:18
Ali Özkan, 9'uncu kez güven tazeledi

Ordu'nun Ünye ilçesi Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası başkanlık seçimine tek listesiyle aday olarak katılan mevcut Başkan Ali Özkan, 9'uncu defa başkan seçildi.

Ordu'nun Ünye ilçesi Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası başkanlık seçimine tek listesiyle aday olarak katılan mevcut Başkan Ali Özkan, 9'uncu defa başkan seçildi.

Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde, esnaf odaları başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen seçimin divan başkanlığını, Ordu Esnaf Odaları Birliği Genel Sekreteri Hayri Akyol yaptı.

"40 yıllık odamızın 9'uncu kongresini yaptık"

Odasında birçok meslek grubuna kayıtlı üyelerinin olduğunu söyleyen Başkan Ali Özkan, "1967 yılında Tenekeciler, Bakırcılar ve Körükçüler Odası olarak kurulan odamız, 2022 yılında bin 165 kişiyle faaliyetine devam ediyor. Bizde her sektörden esnaf ve sanatkarlarımız var. Bakırcı, kuyumcu, marangoz, oto tamircisi gibi birçok meslekten üyelerimiz var. Bizde yönetim kurulu olarak bunlara hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün 40 yıllık odamızda 9. kongremizi yapmış olduk. Ben şahsım ve yönetim kurulu adına esnaf ve sanatkarlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Yeni yılda eleman konusunda destek vermeye devam edeceğiz"

2022 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her okula bir çıraklık eğitim merkezi kurulmasının ardından eleman desteğine devam edeceklerini söyleyen Başkan Özkan, "2022 yılına kadar 9. kez seçildiğim başkanlığımda esnaf ve sanatkar kardeşlerimize her anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığımız çıraklarla ilgili yeni yeni kararlar almıştı. Bizde bu dönemde esnaf ve sanatkarlar olarak bizim odamızın üyelerinin yüzde 60'ı sanayi ile ilgilidir. Sanayide motorcu elektrikçisi ve kaportacı elemanlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Ama Milli Eğitim Bakanlığımız her okula bir çıraklık eğitim sistemi kurdu. Biz de bu sene aranan eleman konusunda destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Seçimlere ayrıca, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası başkanı İrfan Akar, Şoförler Odası Başkanı Bekir Şimşek, Ünye Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Harun Güdek, üyeler, vatandaşlar ve esnaflar katıldı. - ORDU

YORUMLAR
500

Ali Özkan, Esnaf, Ünye, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ali Özkan, 9'uncu kez güven tazeledi - Son Dakika


Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19
Babasına solunum cihazı götürürken ölüm hastane yolunda yakaladı Babasına solunum cihazı götürürken ölüm hastane yolunda yakaladı         
20:04
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
20:18 Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi
20:18 Tarkan'dan Enes Kara mesajı: Anne babalar, çocuklarınız sizin malınız değildir
20:13 Var Mısın Yok Musun programında Hamdi Bey'in kim olduğu ifşa oldu
20:04 Babasına solunum cihazı götürürken ölüm hastane yolunda yakaladı
19:55 İntiharıyla Türkiye'yi yasa boğan Enes Kara için İmamoğlu ve Yavaş'tan ilk açıklama
19:48 Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi!
19:23 Kamyonla çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
19:04 Bakan Nebati'yle görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den ilk açıklama: Açık ve samimi görüşme oldu
18:46 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Torrent ile yardımcılık için görüştük ama teknik direktör olması için anlaştık
18:22 Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 20:24:32. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Özkan, 9'uncu kez güven tazeledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement