Ali Tombaş: "İftarın en güzeli çocuklarla yapılandır" - Son Dakika
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Yerel

Ali Tombaş: "İftarın en güzeli çocuklarla yapılandır"

Ali Tombaş: "İftarın en güzeli çocuklarla yapılandır"

Sultanbeyli'de ilk iftar programı çocuklara özel olarak düzenlendi.

13.03.2024 14:49  Güncelleme: 14:55
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Sultanbeyli'de ilk iftar programı çocuklara özel olarak düzenlendi. "Sertaç Abi" adıyla tanınan, çocukların çok sevdiği Youtuber Sertaç Güngör'ün katılımlarıyla gerçekleşen çocuk iftarı, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Tüm İslam aleminin beklediği on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi. Ramazan Ayı'nın gelmesiyle Sultanbeyli'de iftar programları başladı. İlk iftar programı, ilçedeki çocuklara özel olarak düzenlendi. "Sertaç Abi" adıyla tanınan, çocukların çok sevdiği Youtuber Sertaç Güngör'ün katılımlarıyla gerçekleşen Çocuk İftarı, yoğun ilgi gördü. Oruç tutan minikler, iftar sofrasında buluştu. Sertaç Abi'leri ile iftar yaptı.

Semazen Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programına; Cumhur İttifakı AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş ile binlerce çocuk ve ailesi katıldı. Ramazan'ın huzur ve bereketi paylaşıldı.

Programda konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, "Rabbim huzur ve bereketini paylaşacağımız nice Ramazanlar görmeyi nasip eylesin. Sultanbeyli'de Ramazan-ı Şerif programları başladı. İlk program gözümüzün nuru çocuklarımıza özel oldu. Çocuklarımızın Ramazan'ın manevi iklimini paylaşması; orucu, ibadeti, Ramazan'ı sevmesi anlamında böyle etkinliklerin düzenlenmesi çok anlamlı. İftarın en güzeli çocuklarla yapılandır. Evlatlarımızın ve kıymetli ailelerinin gösterdiği ilgi, bizim için çok kıymetli. Bu güzel programa katılımları dolayısıyla Sertaç kardeşimize, sevgili çocuklarımıza ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ali Tombaş, Çocuk, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ali Tombaş: 'İftarın en güzeli çocuklarla yapılandır' - Son Dakika

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