Aliağa ile Midilli arasında iş birliği güçleniyor

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar Yunanistan'ın Midilli Adası'na resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette iki bölge arasındaki ekonomik, ticari, denizcilik ve yerel yönetim alanlarındaki iş birliği imkanları kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Kuzey Ege Bölge Valisi Konstantinos Moutzouris ile Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen heyetler arası görüşmelere Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Tümöz, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Enver Kök, Aliağa Gümrük Müdürü Ünsal Yıldırım ve Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Taylan Çakmak, Aliağa Deniz Ticaret Odası Başkanı Adem Şimşek, Alia Port Liman İşletmecisi Faruk Altun, Turyol Ortağı Kadir İnandı ve Jalem Tur Ortağı Ali Jale katıldı.

Gerçekleştirilen temaslarda, Aliağa ile Midilli arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı deniz ulaşımının güçlendirilmesi, denizcilik faaliyetlerinin artırılması ile ticaret ve turizm alanlarında yeni projelerin hayata geçirilmesi konuları detaylı şekilde değerlendirildi. Görüşmelerin, Kuzey Ege Bölgesi ile Aliağa arasındaki ekonomik ve sosyal bağların daha da güçlendirilmesine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Başkan Serkan Acar: "22 bin yolcu taşıdık; hedefimiz araçlı feribot seferleri"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde yaptığı konuşmada, Aliağa-Midilli hattının kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü belirterek yolcu iskelesi yatırımıyla başlayan sürecin önümüzdeki dönemde ticaret ve turizm açısından daha büyük fırsatlar doğuracağını söyledi. Başkan Serkan Acar, "Bu yıl yolcu iskelesi projemizi tamamlayarak önemli bir hedefimizi hayata geçirdik. İlk etapta hedefimiz Midilli ile düzenli seferlerin başlamasıydı. Nisan ayından bu yana Aliağa ile Midilli arasında seferler gerçekleştiriyoruz ve vatandaşlarımızdan beklentilerimizin üzerinde bir ilgi görüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 22 bin yolcu taşıdık. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri daha büyük hedefler için motive ediyor. Önümüzdeki yıldan itibaren araçlı feribot seferlerinin başlamasıyla birlikte ilişkilerimiz daha da güçlenecek. Bu gelişme hem turizm hem de ticaret açısından önemli fırsatlar sunacak" dedi. - İZMİR