Aliağa Belediyesi alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

İzmir'de Aliağa Belediyesi, kırsal mahallelerdeki alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarla, kırsal ve çevre mahallelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Vatandaşlardan ve muhtarlıklardan gelen talepler doğrultusunda; yol açma, düzenleme, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları ekiplerce hızla gerçekleştiriliyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın kırsal kalkınma vizyonu çerçevesinde, çalışmaları geniş bir alanda sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Harun Selim Tosun, "Bakım, onarım ve yapım çalışmalarının yanı sıra altyapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kırsal mahallelerimizde imar planlarına uygun yeni yolların açılması, ağıl ve üretim yollarının açılması, çevre düzenlemeleri, park ve yeşil alanların bakımı, çevre temizliği gibi çalışmalar ekiplerimizce gerçekleştiriliyor. Samurlu Mahallemizde yapmış olduğumuz meydan genişletme ve otopark çalışmalarımızda da sona geldik. Samurlu'da mevcut meydana ilave olarak yaklaşık 400 metrekare ek bir alan kazandırdık. Çalışmalarımıza tüm kırsal mahallelerimizde belirlediğimiz program dahilinde devam edeceğiz" dedi. - İZMİR