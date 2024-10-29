Aliağa Belediyesi'nden 29 Ekim'e Özel Video: Cumhuriyet Nedir? - Son Dakika
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Aliağa Belediyesi'nden 29 Ekim'e Özel Video: Cumhuriyet Nedir?

Aliağa Belediyesi\'nden 29 Ekim\'e Özel Video: Cumhuriyet Nedir?

Aliağa Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılına özel olarak 'Cumhuriyet Nedir?' başlıklı bir video hazırladı. Farklı meslek gruplarından vatandaşların görüşlerini paylaşarak Cumhuriyet'in anlamını tek kelimeyle ifade etmeleri istendi. Video büyük ilgi gördü.

29.10.2024 14:43  Güncelleme: 14:45
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Aliağa Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılına özel video hazırladı. Aliağa'da farklı meslek gruplarından vatandaşların yer aldığı video Aliağa Belediyesi Serkan Acar ve Aliağa Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Aliağalıların gözünden Cumhuriyet tanımının tek kelimeyle yapılmasının istendiği video vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyet'in bu yıl 101. yaşı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. Aliağa Belediyesi de kutlama programı kapsamında 'Cumhuriyet Nedir' başlığıyla özel bir video hazırladı. Aliağa'nın çeşitli yerlerinde yapılan çekimlerde öğretmen, öğrenci, sporcu, avukat, işçi, muhtar, gazi, engelli gibi toplumun farklı kesimlerini temsil eden birçok vatandaş videoda yer aldı. Vatandaşlara tek kelimeyle Cumhuriyetin onlara ne anlam ifade ettiği soruldu. Vatandaşlar bu soruya karşılık; okumaktır, okutmaktır, spordur, bilimdir, sanattır, yaşamaktır, emektir, ekmektir, alın teridir, dayanışmadır, eşitliktir, adalettir, özgürlüktür, demokrasidir, bağımsızlıktır cevaplarını verdi.

Milli mücadele ve bağımsızlığımızın simgesi Türk bayrağımızla başlayan videoda cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tuvale işlenmiş görüntüsü dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama mesajıyla son bulan video, kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşılarak geniş bir kitleye ulaştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aliağa Belediyesi'nden 29 Ekim'e Özel Video: Cumhuriyet Nedir? - Son Dakika

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