Aliağa Belediyesi'nden Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Kabristan Ulaşımı

Aliağa Belediyesi, Ramazan Bayramında kabristan ziyaretleri için vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Belediye servis araçları, bayramdan bir gün önce ile bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü kabristan ziyareti yapmak isteyen vatandaşları kent mezarlığına ücretsiz olarak ulaştıracak. Aliağa Belediyesi, bayramdan bir gün önce, bayramın 1'inci ve 2. günü servis aracı ile hizmet verecek. Servis araçları 10.00 - 12.00 - 14.00 ve 16.00 saatlerinde Aliağa Gençlik Merkezinden hareket edecek. Aliağa Gençlik Merkezi'nden hareket edecek olan araçlar, Vali Mithat Paşa Caddesi, İstiklal Caddesi, Güzelhisar Caddesi, Jandarma Lojmanları, Anadolu Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Rumeli Caddesi, Mehmet Akif Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Nene Hatun Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Samurlu Caddesi, Tuna Caddesi, ve Sakin Sokak güzergahını takip ederek kabristana varacak. Servis araçları kabristandan 11.00-13.00-15.00 ve 17.00 saatlerinde dönüş yapacak.

Bayramın ikinci ve üçüncü günü servis saatleri ve güzergahı

Bayramın 2'nci ve 3'üncü günlerinde tek araçla hizmet verilecek. Jandarma lojmanlarından 12.00 ve 14.00 saatlerinde hareket edecek olan servis aracı; Güzelhisar Caddesi, Anadolu Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Rumeli Caddesi, Mehmet Akif Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Nene Hatun Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Samurlu Caddesi, Tuna Caddesi, ve Sakin Sokak güzergahını takip ederek kabristana varacak. Servis aracı kabristandan 13.00 ve 15.00 saatlerinde dönüş yapacak. - İZMİR