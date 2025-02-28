Aliağa Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programını Başlattı

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Aliağa Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının toplu iftar geleneğini Yeni Mahalle Düğün Salonu'nda sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın toplu iftar geleneğini yaşatmak amacı ile Ramazan ayı boyunca vatandaşlara her gün sıcak yemek hizmeti verecek. İftar yemekleri, vatandaşların birlik ve beraberlik duygularını güçlendirecek, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir ortamda gerçekleştirilecek.

Aliağa Belediyesi, Aliağalıları Yeni Mahalle Düğün Salonu'nda bir araya getirecek olan iftar sofralarını özenli bir şekilde hazırladı. 1 ay boyunca iftar yemeğinin verileceği salonda incelemelerde bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Yeni Mahalle Düğün Salonu'muzda Ramazan boyunca gerçekleştireceğimiz iftar programımız için hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazanımız mübarek, oruçlarımız kabul olsun" ifadelerini kullanarak tüm Aliağalıların Ramazan ayını tebrik etti. - İZMİR