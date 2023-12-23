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Aliağa Belediyesinden üreticilere 18 bin 600 adet fidan desteği - Son Dakika
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Aliağa Belediyesinden üreticilere 18 bin 600 adet fidan desteği

Aliağa Belediyesi, üreticilere destek sağlamak ve tarımsal üretimi arttırmak için ilçe genelinde 18 bin 600 ceviz ve badem fidanı dağıttı.

Aliağa Belediyesinden üreticilere 18 bin 600 adet fidan desteği
23.12.2023 - 16:40,
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Aliağa Belediyesi, üreticilere destek sağlamak ve tarımsal üretimi arttırmak için ilçe genelinde 18 bin 600 ceviz ve badem fidanı dağıttı.

Aliağa Belediyesi, "Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek" projesini sürdürüyor. Bu kapsamında belediye, tüm mahallelerde üreticilere 18 bin 600 adet ceviz ve badem fidanı dağıtımı yaptı. "Üretimde Bereket, Üreticimize Destek" adıyla Yeni Şakran'da başlayan; Çaltılıdere, Güzelhisar, Samurlu, Uzunhasanlar, Kalabak, Hacıömerli, Karaköy, Bahçedere, Aşağı Şakran, Şehitkemal, Çoraklar, Bozköy, Horozgediği, Kapukaya, Karakuzu, Yalı, Kazım Dirik, Atatürk, Kurtuluş, Kültür, Yeni ve Helvacı Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dağıtımları Siteler Mahallesi'nde son buldu. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından organize edilen dağıtım programında, Aliağa genelinde toplam 18 bin 600 adet ceviz ve badem fidanı üreticilere teslim edildi.

Aliağa Belediyesinin fidan dağıtımlarına yoğun ilgi gösteren üreticiler ve mahalle muhtarları, desteklemelerin üreticiler için çok önemli ve yerinde bir karar olduğunu belirterek Aliağa Belediyesine teşekkür etti.

Çaltılıdere Muhtarı Şenol Yoldaş, "Bu tür fidan desteği çiftçimize iyi gelmektedir. Çiftçimiz fidanları tarlasına dikip, gelir kaynağı elde ediyor. Geçen yılda zeytin fidanı desteği yapılmıştı. Bu sene de bademle ceviz desteği yapıldı. Umarım önümüzdeki yıllarda bu tür küçük çiftçilerimize destekler devam eder. Biz üreticiler çok memnunuz. Halkımız da memnun. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hacıömerli Mahallesi muhtarı Suat Ural ise "Bu fidanların ücretsiz dağıtılması üretici için gerçekten çok iyi" dedi. Yeni Sakran'da fidan dağıtımına katılan Selim Erkmen da, "Çok güzel bir hizmet. Yazıldığım fidanlar gelmiş; ceviz ve badem fidanlarımı alacağım. Onları en kısa sürede toprakla buluşturacağım. Bu konuda Aliağa Belediyesine yaptığı çalışmalardan dolayı, özellikle tarımsal çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

Aliağalı üreticilerin fidan dağıtımlarına göstermiş olduğu ilgi ve alakadan memnun kaldıklarını belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, 'Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek' projesi kapsamında ilk olarak geçen yıl zeytin fidanı dağıtımlarını gerçekleştirdiklerini, şimdi de ceviz ve badem fidanlarını dağıttıklarını belirtti.

Adil Çağlar, Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Tarımsal Kalkınma ve Üretici Danışma Ofisi kurulduğunu, Aliağa'daki tüm vatandaşların tarımsal danışma ofisinden sürekli olarak teknik destek alabileceğini kaydetti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Aliağa Belediyesinden üreticilere 18 bin 600 adet fidan desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aliağa Belediyesinden üreticilere 18 bin 600 adet fidan desteği - Son Dakika
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